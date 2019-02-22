Puşkin Müzesi, Antalya’da açılıyor

Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Puşkin'in doğumunun 220. yıl dönümünü nedeniyle Türkiye'de çeşitli etkinlikler planlandığı kaydedildi. Bu kapsamda, Antalya'da 25 Şubat Pazartesi günü, Moskova Milletlerarası Okulu bünyesinde Puşkin Müzesi'nin açılışı gerçekleşecek. Puşkin'in Türk dilinde yayınlanan eserlerinin sergileneceği müzede, 1930'lu yılların orijinal baskı kitaplarının yer aldığına da dikkat çekildi.

Müzede sergilenecek en ilginç eserlerinden birinin de, 9 Şubat 1937'de yayınlanan Pravda gazetesinin "eşsiz" bir kopyası olacağı belirtilirken, orijinal gazetenin müzenin açılışı için özellikle St. Petersburg'dan Antalya'ya teslim edildiği bilgisi verildi.