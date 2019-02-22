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20:15 22 Şubat 2019
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    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca

    4 Kürt partisi hakkında kapatma davası

    © AA / Mustafa Bayer
    Türkiye
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    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Türkiye Kürdistan Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi ve Kürdistan Komünist Partisi'ne kapatma davası açıldığını açıkladı.

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    Akarca, Afyonkarahisar'da düzenlenen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında, yaptığı konuşmada, geçen yıl Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na temyiz incelemesi için 89 bin 394 dosya geldiğini belirtti.

    Üst düzey kamu görevlileriyle ilgili dava açma yetkisinin de kendilerinde olduğunu anlatan Akarca, "Maalesef bu dönemlerde üst düzey kamu görevlileriyle ilgili şikayetlerin arttığını müşahade etmekteyiz. Bu kapsamda 2018 yılında başsavcılığımızda derdest bulunan 119 soruşturma dosyasından 114'ü karara bağlanmış, karara bağlanan dosyalardan 54'ü hakkında işleme konulmama, 43'ü hakkında düşme kararı, 11'i hakkında görevsizlik kararı, 3 dosyada birleştirme kararı verilmiş. Soruşturması yapılan 3 üst düzey kamu görevlisi hakkında iddianame tanzim edilerek ilgili ceza dairesinde dava açılmıştır. Son olarak buraya gelmeden önce rahmetli Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun, birlikte olduğu arkadaşlarının vefatı ve geçirilen kazaya ilişkin ihmali olan üst düzey kamu görevlileriyle ilgili kamu davası tarafımızdan açılmıştır" diye konuştu.

    FETÖ'ye yönelik açılan davalara da değinen Akarca, "15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından haklarında ağır cezalık suçüstü hali nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan yüksek yargı mensupları hakkında düzenlenip, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilen 180 fezlekeden 172'si iddianameye dönüştürülerek Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde dava açılmış, 3'üne takipsizlik kararı verilmiş, 3 dosyada ise soruşturmaya devam edilmektedir. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde görülen davalarından da 21 dosya karara bağlanmıştır. 100'e yakın dosyada da mütalaada bulunulmuştur" ifadesini kullandı.

    4 KÜRT PARTİYE KAPATMA DAVASI

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    Akarca, Yargıtay olarak siyasi partiler hakkında da işlemler yaptıklarını söyleyerek siyasi partilerin sicil dosyalarını tuttuklarını söyledi..

    Anayasa'ya aykırılık olduğu tespit edilen siyasi partilerin işlemlerini yaparken, "vesayet anlayışından uzak, milli iradeye saygı ve demokratik hayatın gerekliliklerine uygun şekilde karar verildiğini" aktaran Akarca, şöyle devam etti:

    "Şu anda Anayasa'ya aykırı faaliyetleri tespit edilen programları itibariyle 4 siyasi parti hakkında Anayasa Mahkemesine kapatma davası açmış bulunmaktayız. Bunlar Türkiye Kürdistan Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi ve Kürdistan Komünist Partisi adı altında faaliyet gösteren partilerdir. Yine bu çalışmalarımız kapsamında 18 siyasi parti hakkında kongrelerini zamanında yapmadıkları, yasal gerekliliklere uymadıkları için kendiliğinden dağılma hali ve hukuki varlığının sona erdiğinin tespiti için Anayasa Mahkemesine dava açılmış, 9 siyasi parti hakkında hukuki varlığına karar verilmiş, 5 siyasi parti hakkında da tüzük ihtar başvurusunda bulunulmuştur."

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    Etiketler:
    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Türkiye Kürdistan Partisi, Mehmet Akarca, Afyonkarahisar
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