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    Akar ile Orgeneral Güler ABD'de: 'ABD ile yakın ilişkilerimizi devam ettirmek istiyoruz'

    Akar ile Orgeneral Güler ABD'de: 'Yakın ilişkilerimizi devam ettirmek istiyoruz'

    © AA / Arif Akdoğan
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) askeri törenle karşılandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Reinhard Krause
    Erdoğan, Trump ile Suriye'yi görüştü
    Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Pentagon'a gelişlerinde ABD Savunma Bakanlığına henüz atama yapılmadığı için Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve diğer yetkililerce karşılandı.

    Akar başkanlığındaki heyet için TSİ 22.00'de Pentagon'da askeri tören düzenlendi. İki ülke ulusal marşlarının askeri bandoyla çalındığı törende ayrıca Türkiye'den gelen heyet onuruna top atışı yapıldı. Bakan Akar'ın, Savunma Bakanlığı özel defterini imzalamasının ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.

    Daveti için Shanahan'a teşekkür eden Akar, "Ziyaretimiz sadece ikili ilişkiler açısından değil, bölgedeki güvenlik ve istikrar açısından da çok önemli" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeleri ele aldıklarını anımsatan Akar, Türkiye'nin Suriye, Irak ve diğer bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine saygı duyduğunu vurguladı.

    'ABD İLE YAKIN İLİŞKİLERİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ'

    Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
    © AA / Arif Akdoğan
    Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler ABD'ye gidiyor
    "Türkiye olarak stratejik ortağımız ABD ile güçlü ve yakın ilişkilerimizi devam ettirmek istiyoruz. ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ortak menfaatlerimizle uyumlu ve Türkiye ile koordinasyon ve iş birliği içinde yapılacağına inanıyoruz. İki stratejik ortak ve müttefik olarak terörün her türlüsüne karşı mücadelede iş birliği yapmamız gerekir. Bu bağlamda PKK/YPG/PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere diğer terör örgütleriyle mücadelede kararlılığımızı paylaşıyoruz. Suriye ve ötesinde güvenlik, istikrar ve barış için uğraşıyoruz".

    'SURİYE'DEKİ SORUNLARA ÇÖZÜM BULMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

    ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ise Akar ve heyetini ABD'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

    Sözlerine Ankara Polatlı'daki mühimmat patlaması sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mehmet Han için başsağlığı dileyerek başlayan Shanahan, kazada yaralanan askerlere şifa diledi.

    Shanahan'ın Akar'ın Pentagon'da "herkes tarafından tanınan bir isim" olduğunu belirtmesi üzerine Akar, "Ben de sadece Joe Dunford'u tanıyorum" karşılığını verdi.

    Son bir haftada 5-6 kez görüştüklerini, yaptıkları görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Shanahan, bugünkü toplantının da verimli geçeceğine yönelik inancını dile getirdi. Askeri törendeki top atışlarını hatırlatan Shanahan, "Genelkurmay Başkanı Dunford'un izniyle topları getirdik" esprisini yaptı.

    İki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliğinin on yıllardır devam ettiğini vurgulayan Shanahan, "Bugün bu ilişki Suriye, Afganistan, Irak ve Kosova'da devam etmektedir" dedi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
    © AA / Arif Akdoğan
    Akar: Yeri ve zamanı geldiğinde YPG tehdidine son verilecek
    Yapılan toplantıyı "çok önemli" olarak nitelendiren Shanahan, "Çünkü planlarımıza ve Suriye'deki sorunlara çözüm bulmaya devam edeceğiz. Konunun çok karmaşık olduğunun farkındayız ama bu konu üzerinde çalışan çok akıllı insanlarımız var. Bu görüşmemizde ve sonraki görüşmelerimizde ilerleme kaydetmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

    'IŞİD'E KARŞI MÜCADELE MİSYONUMUZ DEĞİŞMEDİ'

    Bir gazetecinin, Suriye'de kalacak ABD askerlerinin görevine ilişkin sorusu üzerine Shanahan, "IŞİD'e karşı mücadele misyonumuz değişmedi. Bölgede istikrarı sağlamaya yönelik bir geçiş sürecindeyiz. Yerel güçleri, güvenlik ve kabiliyetlerini geliştirme konusunda ortaklarımızla çalışıyoruz" yanıtını verdi.

    Bölgedeki Kürt halkının durumuna ilişkin soru üzerine Akar, "Bizim Türkiye içinde ve dışındaki Kürtlerle veya başka etnik yapılarla hiçbir sorunumuz olmadı. Biz sadece terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, bizim hedefimiz sadece teröristler" diye konuştu.

    S-400 alımına ilişkin soru üzerine de iki bakan bu ve benzeri konuların görüşmede ele alınacağını ifade etti.

    Etiketler:
    IŞİD, YPG, TSK, Yaşar Güler, Joseph Dunford, Hulusi Akar, Patrick Shanahan, Suriye, Rusya, ABD, Türkiye
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