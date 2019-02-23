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05:24 23 Şubat 2019
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

    Pakdemirli: Üretici ne diyorsa o olacak

    © AA / İzziddin Nazlı
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (301)
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mutlaka ve mutlaka üreticinin derdini dinlemekle mükellefiz. Üretici ne diyorsa o olacak. Biz üreticinin emrinde olacağız" dedi.

    TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi
    © Fotoğraf : İHA
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    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir beyaz et işleme tesisini ziyaret eden Pakdemirli, daha sonra Kemalpaşa Ziraat Odasına geçti. Oda Başkanı Bülent Oray'dan ilçedeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi alan Pakdemirli, daha sonra Kemalpaşa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü ile Buluşma Toplantısı'na katıldı.

    Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, tarım sektörünün içinden geldiğini, çiftçinin ve üreticinin bütün sıkıntılarını bildiğini belirterek, "Eldeki imkanlarla sizlere en iyi şekilde hizmet etmek için yollardayız, çalışıyoruz." diye konuştu.

    'BAŞKANLIK SİSTEMİYLE TARIM VE ORMAN BİR ARAYA GELDİ'

    Başkanlık sistemiyle tarım ve ormanın bir araya geldiğini anımsatan Pakdemirli, böylece toprak ile suyun buluştuğunu dile getirdi.  Gece gündüz çalışmaktan erinmeyeceğine söz veren Pakdemirli, "Tarım, yarın bugünkünden çok daha önemli olacak. Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lideri olacak. Tarım, bir teknoloji ve savunma sanayisi kadar önemli." ifadesini kullandı.

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    Türkiye'nin gayrisafi tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada da yedinci sırada yer aldığını vurgulayan Pakdemirli, bunun, üreticilerin ve çiftçilerin başarısı olduğunu anlattı. Pakdemirli, süt sığırı varlığında Avrupa'da ilk sırada yer alan Türkiye'nin, büyükbaş hayvan varlığında da birinci olduğunu söyledi.

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    Süt üretimi yapan üreticileri mümkün olduğunca rahatlatmaya çalıştıklarını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti: "Süt desteğini 10 kuruştan 25 kuruşa çıkardık. Tarım sektörü dövizin artışından en çok etkilenen sektör. Döviz artınca bütün girdi maliyetlerimiz de artıyor. Artar artmaz da bu zamları indirmeye gayret gösterdik. Gübrede geçen seneye göre yüzde 50-60 artış var. Yemde yaklaşık yüzde 40 artış var. Devlet olarak da 2002'de 1,9 milyar lira destek dağıtılmış. Şu anda 16,1 milyar lira destek dağıtıyoruz. Türkiye'de ciddi bir üretim artışı yakalamışız."

    Yaklaşık 25 yıl sonra Türkiye'nin gıda ihtiyacının yüzde 50 daha fazla olacağını vurgulayan Pakdemirli, "Mutlaka ve mutlaka üreticinin derdini dinlemekle mükellefiz. Üretici ne diyorsa o olacak. Biz üreticinin emrinde olacağız." diye konuştu.

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    Buğday
    © AP Photo / Michael Conroy
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    Ette zaman zaman ithalat yapıldığına işaret eden Pakdemirli, "Tavukta 400 milyon dolar ihracat, balıkta da 1 milyar dolar ihracatımız var. Besicilikle ilgili tedbirleri aldık. İnşallah 2022 itibarıyla Türkiye tekrar ette de ihracat yapan bir ülke haline gelecek." dedi.  Türkiye'nin tohum üretiminin 1 milyon 50 bin tona çıktığını anımsatan Pakdemirli, tarladaki tohumun yeterliliğinin de yüzde 70'lere ulaştığını vurguladı.

    Orman ve tarım alanlarının birlikte planlanması gerektiğini belirten Pakdemirli, "Ormanları da köylümüz yeterince kullanamıyordu. Ormanın içindeki tarım ve hayvancılığı bizim tekrar konuşup birlikte koruma dengesiyle ormanlarımızı da vatandaşımızın kullanımına ve hizmetine daha fazla açmamız gerekiyor." görüşünü dile getirdi.

    Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, Sevgi Yolu'ndaki esnafı ziyaret ederek sohbet etti.  Pakdemirli'ye ziyaretlerinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız da eşlik etti.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (301)

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    Etiketler:
    Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı, AK Parti, Bekir Pakdemirli, Kemalpaşa, İzmir, Türkiye
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