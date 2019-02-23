Pakdemirli: Üretici ne diyorsa o olacak

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, tarım sektörünün içinden geldiğini, çiftçinin ve üreticinin bütün sıkıntılarını bildiğini belirterek, "Eldeki imkanlarla sizlere en iyi şekilde hizmet etmek için yollardayız, çalışıyoruz." diye konuştu.
'BAŞKANLIK SİSTEMİYLE TARIM VE ORMAN BİR ARAYA GELDİ'
Başkanlık sistemiyle tarım ve ormanın bir araya geldiğini anımsatan Pakdemirli, böylece toprak ile suyun buluştuğunu dile getirdi. Gece gündüz çalışmaktan erinmeyeceğine söz veren Pakdemirli, "Tarım, yarın bugünkünden çok daha önemli olacak. Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lideri olacak. Tarım, bir teknoloji ve savunma sanayisi kadar önemli." ifadesini kullandı.
'TARIM SEKTÖRÜ DOLARIN ARTIŞINDAN EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖR'
Süt üretimi yapan üreticileri mümkün olduğunca rahatlatmaya çalıştıklarını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti: "Süt desteğini 10 kuruştan 25 kuruşa çıkardık. Tarım sektörü dövizin artışından en çok etkilenen sektör. Döviz artınca bütün girdi maliyetlerimiz de artıyor. Artar artmaz da bu zamları indirmeye gayret gösterdik. Gübrede geçen seneye göre yüzde 50-60 artış var. Yemde yaklaşık yüzde 40 artış var. Devlet olarak da 2002'de 1,9 milyar lira destek dağıtılmış. Şu anda 16,1 milyar lira destek dağıtıyoruz. Türkiye'de ciddi bir üretim artışı yakalamışız."
Yaklaşık 25 yıl sonra Türkiye'nin gıda ihtiyacının yüzde 50 daha fazla olacağını vurgulayan Pakdemirli, "Mutlaka ve mutlaka üreticinin derdini dinlemekle mükellefiz. Üretici ne diyorsa o olacak. Biz üreticinin emrinde olacağız." diye konuştu.
'ÜRETİCİLERİN CEBİNE YILDA 10 MİLYON LİRADAN FAZLA GELİR GİRECEK'
Orman ve tarım alanlarının birlikte planlanması gerektiğini belirten Pakdemirli, "Ormanları da köylümüz yeterince kullanamıyordu. Ormanın içindeki tarım ve hayvancılığı bizim tekrar konuşup birlikte koruma dengesiyle ormanlarımızı da vatandaşımızın kullanımına ve hizmetine daha fazla açmamız gerekiyor." görüşünü dile getirdi.
Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, Sevgi Yolu'ndaki esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Pakdemirli'ye ziyaretlerinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız da eşlik etti.
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