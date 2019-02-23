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10:49 23 Şubat 2019
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    TSK hava harekatı

    TSK'daki pilot açığını kapatmak için görev süreleri uzatıldı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Hava Kuvvetleri’nde ortaya çıkan pilot açığını kapatmaya çalışıyor.

    gözaltı
    © AA /
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    Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, Meclis'te kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yasayla TSK'de pilotların görev süresi 18 yıldan 21 yıla çıkarıldı. Bu yolla TSK'deki pilot açığının kapatılması hedeflenirken askeri uzmanlar, pilotların ileri yaşlarda F-4 ve F-16 gibi savaş uçaklarını kullanması fiziken riskli olduğu için görev süresi uzatma yoluyla açığın kapatılmasının zor olduğuna dikkat çekiyor.

    Meclis Genel Kurulu'nda önceki gün kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan torba yasayla Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası'nda değişiklik yapıldı. Buna göre uçuş eğitimini bitiren pilot subayların ordudaki yükümlülük süresi 3 yıldan 6 yıla uzatıldı. Böylece askeri pilotlar, tüm muvazzaf subayların tabi olduğu 15 yıllık zorunlu görev sürelerinin üzerine 6 yıl da yükümlülük sürelerini doldurduktan sonra kurumdan ayrılabilecekler.

    GÖREVİNİ TAMAMLAYANLAR YENİDEN SUBAY OLACAK

    Yasaya eklenen diğer bir hükümle de daha önce yükümlülük sürelerini tamamlayarak TSK'den ayrılan pilot subaylar, güvenlik soruşturmalarının olumlu olması ve uçuş için gerekli şartları sağlamaları durumunda kuvvet komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanı'nın onayıyla, yükümlülük süresini 6 yıla tamamlamaları için yeniden subay olacaklar.

    TSK Deniz Kuvvetleri
    © AA /
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    UZMANLARDAN UYARI

    Hava Kuvvetleri'nde savaşa hazırlık durumu için gerekli olan uçak başına pilot sayısı 2.5 asgari uçak başına pilot sayısı ise 1.5 olarak kabul ediliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'den 600'ün üzerinde pilot subayın ihraç edilmesinin ardından Hava Kuvvetleri'nde uçak başına düşen pilot sayısı 0.8'e kadar düşmüştü. Askeri uzmanlar, görev süresinin uzatılması yoluyla TSK'nin pilot açığının kapatılmasının zor olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle F-16 ve F-4 gibi savaş uçaklarını "aktif uçucu" olarak adlandırılan ve çoğunlukla binbaşıya kadar olan rütbelerde bulunan genç pilotların uçurduğunu, TSK için toplam pilot sayısından çok aktif uçucu pilot sayısının önemli olduğunu vurguluyor.

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    Etiketler:
    F-4 uçakları, F-16, hava kuvvetleri, pilot, TSK
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