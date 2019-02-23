İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

© AA / Metin Pala İstanbul'a kar uyarısı

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak, sabaha karşı da etkili olmaya devam etti. Daha sonra ise yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Çatalca kısa sürede beyaza büründü.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları da kar ve sağanağa karşı hazır bekletiliyor.

Öte yandan, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.