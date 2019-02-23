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13:51 23 Şubat 2019
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    Abdulhamit Gül

    2019 Adalet Bakanlığı'nda 'Eğitim Yılı' ilan edildi

    © AA / Muhammed Yaylalı
    Türkiye
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    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda nicelik kadar niteliğin de artırılması hedefi doğrultusunda 2019'u 'Eğitim Yılı' ilan etti.

    Abdulhamit Gül
    © AA / Muhammed Yaylalı
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    Adalet Bakanlığınca, hukuk alanındaki iş kalitesinin artırılması ve personelin daha verimli çalışması amacıyla başlatılan hizmet içi eğitim çalışmaları hızlandırıldı.

    Eğitimlerle, personelin mesleği ile ilgili bilimsel ve teknik bilgi ve becerilerini ilerletmesi, meslek etiğini ve iş disiplinini kazanması, kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmesi amaçlanıyor.

    Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı verilerine göre, geçen yıl 348 eğitmen tarafından farklı unvanlardaki 16 bin personele alanlarıyla ilgili eğitim verildi.

    5 bin 240 hakim ve savcı eğitim alacak

    Yargıda nicelik kadar niteliğin de artırılması hedefi doğrultusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından 2019, 'Eğitim Yılı' ilan edildi.

    Bakanlık, çalışanların iş süreçlerindeki performans ve verimliliklerini artırmaları amacıyla proje ve eğitim faaliyetlerini bu yıl da sürdürecek. Bu yıl farklı unvanlardaki 18 bin personele alanlarıyla ilgili eğitim verilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 5 bin 240 hakim ve savcının eğitimi için planlama yapıldı.

    Abdulhamit Gül
    © AA / Metin Aktas
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    Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ise eğitimde farklı ve yeni bir konsept geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda interaktif eğitim ve sanal sınıf eğitiminin verilmesi ile bilgiye hızlı erişimin sağlanması için elektronik kütüphane oluşturulması planlandı.

    3 İLDE EĞİTİMLER DÜZENLENDİ

    Personele yönelik eğitimler kapsamında Ankara, Antalya ve Rize'de düzenlenen programlara aday memurlardan müdürlere kadar birçok unvanda görevli personel katıldı.

    Adalet Bakanlığı, eğitim içeriklerinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, uzmanlar ile hukuk fakültelerinin dekan ve dekan yardımcılarının katılımıyla çalıştay düzenledi.

    Etiketler:
    eğitim yılı, Adalet Bakanlığı, Abdulhamit Gül, Türkiye
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