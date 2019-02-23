CHP İzmir adayı Soyer'den Buca krizi yorumu: Bilgim yok, ilgilenmiyorum

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Buca belediye başkan adayının değiştirilmesiyle ilgili "Bilgim yoktu. Hem de ilgilenmiyorum. Partimizin çok sayıda belediye başkan aday adayı vardı ve yüzde 90'ını tanımıyordum. Parti kimi aday göstermişse onunla çalışırım" dedi.

Soyer, Buca belediye başkan adayının değiştirilmesiyle ilgili Gündeme Bakış'a konuştu.

CHP genel merkezi Parti Meclisi'nin onayıyla Buca'da Suat Nezir aday göstermişti. Ancak listelerin YSK'ya teslim edilmesine saat kala parti genel merkezi Nezir'i adaylıktan çekti ve yerine meclis üyesi Erhan Kılıç'ı aday gösterdi. Bu durum parti içerisinde büyük bir tartışmaya yol açtı.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, konuyla ilgili Gündeme Bakış'a konuştu. Soyer, "Çok sayıda belediye başkan aday adayı vardı. Yüzde 90'ını tanımıyordum. Parti kimi aday gösterirse onunla çalışırım. Hala onu söylüyorum. Partinin Kurumsal bir kimliği var. Kurumsal kimliği çatısı altında duruyoruz. Kurumsal kimliğe sahip çıkacağız" dedi.

'BİLGİM YOKTU, HEM DE İLGİLENMİYORUM'

Partisinin Buca adayının değiştirilmesiyle ilgili Soyer, " Partinin takdiri. Benim bilgim yoktu. Hem de ilgilenmiyorum. Parti kimi gösterirse başımızın üzerinde yeri var. Buca örgütü partinin kurumsal kimliğine sahip çıkmak zorunda. Bunu hepimiz yapmak zorundayız. AKP iktidarına yerel yönetimleri bırakmamak için çalışmalıyız. Ahmet, Mehmet olmuş şuan bunun önemi yok. Hep birlikte mücadele etmeliyiz. Şuanda bunu yapıyoruz" dedi.