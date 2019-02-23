Kılıçdaroğlu Antalya Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: Hiçbir çocuk aç yatmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’in proje lansmanında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Dünyanın en güçlü kentlerinden birinde olmak Antalya'da olmak güzel bir şey. Antalya'da hep birlikte hep birlikte yaşamak güzel. Değerli arkadaşlarım konuştu, ben konuşanların tümüne yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Hiç kimse unutmasın! Biz bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Olay parti, kişi olayı değildir. Olay milli kurtuluş savaşı kurduğumuz cumhuriyetin demokrasi ile taçlandırılma mücadelesidir. Halkın iradesinin ne kadar önemli olduğunu bütün dünyaya anlatamak istiyoruz. Saray'dan alınan talimatla ülkenin yönettilemeyeceğini söylüyoruz.
Antalya aynı zamanda Anadolu demektir. Anadolu'nun bütün yerlerinden vatandnaşlar Antalya'ya geldiler. Bir Antalyalı gibi yaşıyorlar. Antalya kültürüne sahip çıkıyorlar. Antalya'nın bir Büyükşehir Belediye Başkan adayı var adı; Muhittin Böcek. Muhittin Böcek alınteri, emek, çalışmak, mücadele etti. Bir başarı öyküsü. Konyaaltı'nı Antalya'nın en güzel ilçelerinden biri haline getirdi. 'Ben bütün Antalya'yı kucaklayacağım' diyor. Antalya'yı dünyanın markası haline getireceğim diyor. Biz kendisine güveniyoruz. Muhittin Böcek, Antalya'yı dünyanın en önemli kentlerinden biri haline getirecek. Turizm, konusunda, tarım, iklim konusunda olağanüstü artıları var. Antalya aynı zamanda entellektüel, birikim kenti. Toprakları Singapur'un 2 katı kadar. Ama Singapur kadar değil. Hedef koyacağız. İlk 5 yılda koyulan bütün hedefler gerçekleşecek. Ben Muhittin Böcek'e güveniyorum.
Bizim belediyelerimizde asgari ücret 2200 TL'dir. AKP'li belediyelerde 2020 TL. Bütün AKP'li kardeşlerime sesleniyorum: Asgari ücretin 2200 TL olmasını istiyorsan. Sandığa gideceksin CHP'li belediyeye oy vereceksin kardeşim. Özellikle CHP'liler oylarını İYİ Parti'li belediye başkan adaylarına verecekler. Çiftçiyi, hal esnafını, seracıyı terörist ilan ediyor. Ne yaptı bunlar? Bir hataları mı var? Hataları varsa gitti AKP'ye oy verdi. AKP'ye dersini verecekler. Gübre'ye yüzde 100, elektrik, mazota zam yaparsın. Bunlara kimse bişey demez! Asıl zammı sen yapıyorsun, faturayı çiftçiye çıkartırıyor. Bunları düşünerek sandığa gideceksin. İzmir Büyükşehir Belediyemiz çok güzel projeler yaptı. Tarım Türkiye'de gerilerken İzmir'de yüzde 7,5 büyüdü. Aynısın Muhittin Böcek Antalya'da yapacak.
'SEN DE GİRSENE KUYRUĞA'
Vatandaştan bedavaya aldıkları ürünleri para ile sattılar. Bundan daha ayıp bir şey olabilir mi? Şimdi soruyorum bu para nereye gitti? 2 tür belediyecelik var biri halkçı belediyecelik diğeri Saray belediyeciliği. Başkanlara söylerim saydam belediyecilik. Harcadığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz. Bütün belde halkını kucaklayacaksınız. Sadece yoksulların olduğu yere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Tanzim kuyruklarının varlık kuyruğu olduğunu söylüyorlar. En varlıklı adam sensin. Sen de girsene kuyruğa.
'Grup toplantısında gösterdiği çöpteki kadının kendisine dava açması konusunda): Geçen salı günü bir fotoraf gösterdim. Bir kadın çöp kutusunun içinde bir şeyler arıyor. Bu gazetelerde yer aldı. Benim içimi acıttı. Böyle bir tablo 21. yy Türkiyesi'nde içimi acıttı. Bir kadın çöp kutusunda ne arıyor dedim? Bu kadını varlıklı bir kadındır, vs dediler. Kim dedi bunları. Havuz medyası söylüyor. Kadının yüzü görünmüyor. Bu tablo 21. yy Türkiyesi'nin bir gerçeğidir. O taplantıdan bir kaç gün önce sokak ekonomisi çalıştayı yaptık. 6 milyon kişi sokaktan geçiniyor. Çöp toplayanlar, kağıt toplayanlar… 6 milyon kişi siyasetin görmediği, unutulan kişilerdir… Siz bir gün iktidar sahiplerinden birisinin çöpten kağıt toplayan insanlar nasıl geçiniyor diye sorduğunu duydunuz mu? Asgari ücretle geçinenler nasıl yaşıyor diye sorduklarını duydunuz mu? Ben 21. yy Türkiyesi'ne yakışmayan tabloyu gösterdim. Tahammül edemiyorlar. Buna o tablo Türkiye gerçeğidir. İşsizlik almış başını gidiyor; AKP'nin en fazla oy aldığı Şanlıurfa'da bin kişi geçici olarak işe alınacak, 40 binin üzerinde başvuru oluyor, statta kura çekimi yapılıyor. Bizlerin belediyelerinin olduğu hiçbir yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.
İki tür belediyecilik var. Bir saray belediyeciliği, bir de halkın belediyeciliği. Saray belediyeciliğinde her şey rant için yapılır. Biz de öyle değil. Her şeyin hesabı verilir.
'GERİLİMDEN BIKTIK'
Gerilimden bıktık. Kavgadan bıktık. Ama ben milletin ferasetine inanıyorum. Bu seçimler gerçekten bizim demokrasi tarihimiz için milat olacak. Halkımız bütün gerçekleri biliyor. Bu yüzden Antalya'da Büyükşehir için Muhittin Böcek diyoruz. Sayın Böcek ile Antalya kazanacak.
Kılıçdaroğlu, ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Erdoğan'ın ima etmesi halinde derhal istifa edeceğini söylemesini hatırlattı.
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