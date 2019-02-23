Erdoğan: Gelin İdlib'i güvenli hale getirelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş mitinginde konuştu. En az yarım milyon Suriyelinin geri dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini beklediğini söyleyen Erdoğan, "Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyaya sesleniyorum gelin Türkiye'nin bu çabasına destek olun. Gelin İdlib'i güvenli hale getirelim" dedi.

Kahramanmaraş'ta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Elim bir kazada hayatını kaybeden değerli kardeşim Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle yad ediyorum. Maraş, hep yaptığı gibi inşallah 31 Mart'ta milli iradeye de sahip çıkacak.

Kahramanmaraş içinde bir millet bahçemiz var. Toplam bir milyon metrekarelik alana yapılacak millet bahçemizin proje çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 3270 konut projesini hayata geçirdik.''

Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Nurdağı'ndan geçen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattından Gaziantep'e bağlantı yapıyoruz. Proje çalışmaları devam ediyor.

Yıllık 2 milyon kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik. Cek, cak ile konuşmuyorum bak, yaptık diyorum

İngiltere'de ne kadar Kahramanmaraşlı yaşıyor. 100 bin civarındaki Maraşlı ile ihracatçılarımız herhalde bu habere çok sevinecek.

Maraşlı işadamlarımıza, girişimcilerimize yaklaşık 3 katrilyon tutarında yatırım teşviki verdik.'Sizlere bir müjde vermek istiyorum. Maraş'a ıslah organize bölgesi oluşturarak imar planı öncesi kurulan sanayi tesislerinin altyapı sorunlarını çözüyoruz.

Ülkemizdeki sığınmacılar için bugüne kadar kullandığımız kaynak 37.5 milyar dolardır. Şayet bugün Avrupa halkları kendi toprakları sayesinde huzur içinde yaşıyorsa Türkiye'nin fedakarlığı sayesindedir. Biz de bunu ilanihaye yapacak değiliz. Bugün Suriye topraklarından kaçanların geri döndükleri yegane yerler Türkiye'nin güvenli hale getirdiği, yerlerdir. Afrin'dir, Cerablus'dur.

Biz diyoruz gelin İdlib bölgesini güvenli hale getirelim. En az yarım milyon Suriyeli geri dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyaya sesleniyorum gelin Türkiye'nin bu çabasına destek olun.

Terör örgütleri Suriye sınırımızın öte tarafında havanla saldırmaya başladıklarında biz yanımızda kimseyi bulamadık. Güya müttefikimiz olanlar bırakın destek vermeyi ülkemizdeki hava savunma sistemlerini söküp götürdüler. Gelin İdlib'i güvenli hale getirelim. Gelin Münbiç'i asıl sahiplerine teslim edelim.

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