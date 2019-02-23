CHP İzmir adayı Soyer: Zenginlerin metroya, dolmuşa binmek isteyeceği bir İzmir yaratacağım

CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer, anketlerde yüzde 57 olarak göründüğünü söyledi. 'Çılgın proje'sine dair ise Soyer, "CHP İzmir adayı Soyer: Ben yoksulların özel arabaya binme hayali kuracağı bir İzmir değil zenginlerin metroya, dolmuşa binmek isteyeceği bir İzmir yaratacağım. Benim de çılgın projem bu" dedi.

© Fotoğraf : DHA CHP İzmir adayı Soyer'den Buca krizi yorumu: Bilgim yok, ilgilenmiyorum , adaylık sürecinde yaşananlar nedeniyle partisine kızgın olmadığını, aday gösterilmeyen mevcut başkan Aziz Kocaoğlu’yla işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

Soyer, seçildikten sonra koltuğun kayyım atanarak elinden alınabileceği senaryoya ilişkin “Bu yeni sistemde her şey mümkün. Ama İzmirli beni teslim etmez diye düşünüyorum. İzmirli bırakmaz bizi…” ifadelerini kullandı.

'ARKA SIRADAKİ' İLÇELER

Soyer, İzmir’in bir ön bir de arka sırası olduğunu belirterek ‘arka sıradakliler’e Karabağlar, Buca ve Bornova ilçelerini örnek verdi. CHP’li siyasetçi, “Bu kentte denizi göremeyen, bu kentin ürettiği refahtan yeteri kadar faydalanamayan insanlarla ilgili… Ben bu bölgelerin, denizle entegrasyonuna çalışacağım. Gecekondu bölgelerinin yerinde dönüşümle, oradaki insanları mağdur etmeyecek şekilde gelişmesi için çalışacağım” diye konuştu.

'TIPKI VİYANALILARIN GECE ELBİSELERİYLE METROYA BİNİP OPERAYA GİTMESİ GİBİ'

© AA / Yusuf Şahbaz AK Partili Dağ: Biz bile İzmir'i Soyer kadar eleştirmedik

Soyer şöyle devam etti: “Nispeten az yatırım yapılmış semtlere, o semt sakinlerinden ihtiyaçlarını dinledikten sonra park, kreş, yol; ne istiyorlarsa o hizmeti getireceğim. En kısa şekliyle şöyle anlatayım: Ben yoksulların özel arabaya binme hayali kuracağı bir İzmir değil, zenginlerin metroya, dolmuşa binmek isteyeceği bir İzmir yaratacağım. Tıpkı Viyanalıların gece elbiseleri ile metroya binip operaya gitmesi gibi… Benim de çılgın projem bu.”

Soyer, anketlere dair de “Araştırma şirketleri yüzde 57 gösteriyor, bunun üzerine çıkmaya çalışacağım. Bunu başarabiliriz” dedi.