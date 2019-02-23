CHP İzmir adayı Soyer: Zenginlerin metroya, dolmuşa binmek isteyeceği bir İzmir yaratacağım

, adaylık sürecinde yaşananlar nedeniyle partisine kızgın olmadığını, aday gösterilmeyen mevcut başkan Aziz Kocaoğlu’yla işbirliği yaptıklarını dile getirdi.
Soyer, seçildikten sonra koltuğun kayyım atanarak elinden alınabileceği senaryoya ilişkin “Bu yeni sistemde her şey mümkün. Ama İzmirli beni teslim etmez diye düşünüyorum. İzmirli bırakmaz bizi…” ifadelerini kullandı.
'ARKA SIRADAKİ' İLÇELER
Soyer, İzmir’in bir ön bir de arka sırası olduğunu belirterek ‘arka sıradakliler’e Karabağlar, Buca ve Bornova ilçelerini örnek verdi. CHP’li siyasetçi, “Bu kentte denizi göremeyen, bu kentin ürettiği refahtan yeteri kadar faydalanamayan insanlarla ilgili… Ben bu bölgelerin, denizle entegrasyonuna çalışacağım. Gecekondu bölgelerinin yerinde dönüşümle, oradaki insanları mağdur etmeyecek şekilde gelişmesi için çalışacağım” diye konuştu.
'TIPKI VİYANALILARIN GECE ELBİSELERİYLE METROYA BİNİP OPERAYA GİTMESİ GİBİ'
Soyer, anketlere dair de “Araştırma şirketleri yüzde 57 gösteriyor, bunun üzerine çıkmaya çalışacağım. Bunu başarabiliriz” dedi.
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