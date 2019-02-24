Hukuk fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Öğüt’ten 'hırsızların elini keselim' yorumu

DHA Hırsızların vanası kırılınca tarladan petrol fışkırdı

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir televizyon kanalında yayınlanan programda hırsızlık olaylarındaki artışa dair istatistikleri öğrendiğini belirten Öğüt, “Elini keselim diyince de insan hakları diyorlar. Evine girilenler hayvan sanki!?” yorumunu yaptı.

T24'ün aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu’nda yer aldığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılında 74.3 milyon TL yardım yaptığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bünyesindeki Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı'nı koordinatörlüğünü de yürüten Öğüt’ün tweet’i, 400’den fazla kişi tarafından paylaşıldı.

Dün akşam @turgayguler in Sıradışı Programında konuşulanlar: "İstanbulun her ilçesinde her gün ortalama 250 hırsızlık vakası oluyor. Çoğunu bu işi meslek edinenler yapıyor. 40 defa yakalanan var."



Elini keselim diyince de insan hakları diyorlar. Evine girilenler hayvan sanki!? — Selman ÖĞÜT (@selmanogut) February 22, 2019

​AHMET ŞIK: BÖYLE ÖNERİLERDE BULUNAN SÖZDE HUKUKÇULARIN DA DİLİNİ KESMEK GEREK

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise Öğüt'ün yorumuna Twitter'dan tepki gösterdi. Şık, "Böyle önerilerde bulunan sözde hukukçuların da dilini kesmek gerek" dedi.

Böyle önerilerde bulunan sözde hukukçuların da dilini kesmek gerek. https://t.co/JsPczNhZ7l — ahmet şık (@sahmetsahmet) February 23, 2019

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