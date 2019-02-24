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04:38 24 Şubat 2019
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    Mehmet Özhaseki

    Özhaseki: CHP'nin belediyecilik tarihi yolsuzluklarla doludur

    © AA / Mustafa Kamacı
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (312)
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "CHP, Türkiye'de hiçbir dönem yatırımlarla, bu millete faydalı işlerle anılmadı. Belediyecilik tarihi de yolsuzluklarla doludur" dedi.

    Seçim çalışmaları kapsamında Etimesgut Yozgatlılar Derneği üyelerini ziyaret eden Özhaseki, buradan Sincan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan'ın proje tanıtım toplantısına geçti.

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    Özhaseki, toplantıda yaptığı konuşmada, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

    'CHP VE İYİ PARTİ ORTAKLIĞININ ARKA PLANINDA HDP VAR'

    CHP ve İYİ Parti ortaklığının arka planında HDP'nin olduğunu ifade eden Özhaseki, "Kandil'in siyasi uzantısıyla iş tutmaya çalışıyorlar. Bunu söylediğim için beni mahkemeye vermişler. Açık çağrıda bulunuyorum, eğer HDP'nin oyunu istemiyorsanız, siz de bizim gibi çıkıp, 'Bu PKK lanet ve katiller örgütüdür. Onun siyasi uzantıları da bunlara sempatik bir şekilde bakanlar da lanet adamlardır' diye söyleyin. Bu katiller örgütüne övgüler düzemezsiniz" diye konuştu.

    'CHP BU MİLLETE FAYDALI İŞLERLE ANILMADI'

    Mansur Yavaş
    © AA / CHP
    Yavaş, Özhaseki hakkında suç duyurusunda bulundu
    Su faturalarında indirim vaadinde bulunan Mansur Yavaş'ı eleştiren Özhaseki, şunları kaydetti:

    "Üçüncü dönemdir aday olan CHP'nin bir adayı var. CHP Türkiye'de hiçbir dönem yatırımlarla, bu millete faydalı işlerle anılmadı. Belediyecilik tarihi de yolsuzluklarla doludur ancak herhalde Ankara gibi bir şehirde milyonlarca insanın önüne çıkarken bir projeyle çıkarlar diye bekledik proje de yok.

    Adaylarına sorar mısınız 'Projesi yok mu, 5 yıl boyunca ne yapacak.' 'En büyük projem su parasını indirmek.' diye ortaya çıktı. Biz o indirimleri yaptık. O zaman niye geziyorsun ortada başka projen yoksa. Arkadaşlar, hayretler içinde izliyorum."

    Toplantıda AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan da ilçeye ilişkin projelerini sinevizyon gösterisiyle anlattı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (312)

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    Etiketler:
    İYİ Parti, PKK, HDP, Sincan Spor Salonu, AK Parti, CHP, Etimesgut Yozgatlılar Derneği, Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki
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