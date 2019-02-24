Soylu: Yakaladıklarımız tek tek ötüyor, can havliyle Amerika'yı da Avrupa'yı da satıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Muhtarlar Buluşması'na katıldı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret eden Soylu, şöyle konuştu: "Önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız, Amerika'nın PKK ile Amerikalı generallerin PKK ile PYD ile hangi ilişkileri kurduğunu, onları nasıl gönüllendirmeye çalıştığını, onlara nasıl hediyeler verdiğini, onları nasıl takviye ettiğini. O yakaladıklarımız var ya üst düzeyden yakaladıklarımız, tek tek ötüyorlar, adam can havliyle Amerika'yı da satıyor, Avrupa'yı da satıyor."

© AA / Mustafa Çiftçi Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

"Onun için dertleri büyük ama en büyük dertleri, kendilerini yaslamaya çalıştıkları ve yıllarca baskıyla, tehditle bir şekilde destek almaya çalıştıkları kendi seçmenlerini harekete geçiremiyorlar. 'Apo için yürüyüş yapacağız.' diyorlar, kimse takmıyor. Terörle iltisaklı belediyelere kayyum atadık, oturma eylemi falan yaptılar, kimse yanlarına bile gitmedi. Kan akan musluk afişleriyle siyaset yapıyorlardı, insanların evlerine tehdit mektupları gönderiyorlardı, artık onu da yapamıyorlar. Sadece zarıl zarıl ağlıyorlar. Bir gözleri Amerika'ya, bir gözleri Avrupa'ya bakıyor, 'Bize oradan bir imdat yok mu?' diye. Yok, gelmeyecek, gelse de yetmeyecek."

"Trabzon'dan açık açık söylüyorum, ey PKK, ey HDP, sizi bu milletin elinden kurtaracak hiçbir güç yoktur, o Kandil sönene kadar, bu kadar basit, o son terörist etkisiz hale gelene kadar bize uyumak da durmak da yoktur" diyen Soylu dağlardaki 15 bin PKK'lıdan 700 tane kaldığını söyledi.