Meclis yeni başkanını seçiyor: Adaylar ilk turda seçilmek için gerekli oya ulaşamadı

TBMM Genel Kurulunda, birinci tur yapılan oylamada 528 milletvekili oy kullandı.
TBMM Başkanı seçimleri için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Mecliste. Bahçeli, oylamalar devam ederken kuliste milletvekilleri ile çay içti. pic.twitter.com/0hyJlFbYym— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) February 24, 2019
İlk tur oylamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 322, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 120, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 45, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.
TBMM Genel Kurulu Ak Parti’den İsteanbul Büyükşehir Belediye Beşkan adayı olması nedeniyle istifa eden Binali Yıldırım’ın yerine TBMM Başkanı seçmek için toplandı. Birinci tur oylama öncesi ‘tavşan aday’ olarak nitelenen AK Partili Nevzat Şatıroğlu adaylıktan çekildi. pic.twitter.com/YuDCWMAyNu— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) February 24, 2019
İkinci turda da adaylardan birinin seçilebilmesi için 400 oy alması gerekecek. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.
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