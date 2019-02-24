Meclis yeni başkanını seçiyor: Adaylar ilk turda seçilmek için gerekli oya ulaşamadı

TBMM Genel Kurulu Ak Parti’den İsteanbul Büyükşehir Belediye Beşkan adayı olması nedeniyle istifa eden Binali Yıldırım’ın yerine TBMM Başkanı seçmek için toplandı. Birinci tur oylama öncesi ‘tavşan aday’ olarak nitelenen AK Partili Nevzat Şatıroğlu adaylıktan çekildi. pic.twitter.com/YuDCWMAyNu