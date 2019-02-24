İstanbul'a 3.2 milyar TL, İzmir'e 30 bin TL metro ödeneğine Zeybekci'den yanıt

Sözcü gazetesinin röportaj yapıp manşete taşıdığı AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, hükümetin İstanbul’a 3.2 milyar TL, İzmir’e ise 30 bin TL metro ödeneği hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

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Sözcü'den Özlem Gürses’in sorularını yanıtlayan AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir’e metro ödeneği hakkındaki soru üzerine şunları söyledi:

“İzmir, 6 milyon TL ile Türkiye’de en yüksek ikinci bütçeye sahip olan belediye, birincisi Kocaeli. Bunun sebebi her iki kentte de yüksek katma değerli petro-kimya endüstri tesislerinin varlığı. Bu tesisler yerel yönetimlere yüksek vergi ile kaynak sağlıyor. İktidarın kendi belediyelerine fazla, muhalefet belediyelerine az ödenek göndermesi hem teknik olarak hem de anayasal olarak mümkün değil. Bu konuda İzmir’in de hiçbir bahanesi yok, olamaz. Çünkü ortada belgeler var. Bugün CHP iktidarı da olsa AK Parti belediyesine bu kaynağı vermek zorunda. Bu bütçeyle, bu İzmir, olacak iş değil yani!"

AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, SÖZCÜ’ye konuştu:: Önceliğim altyapı olacak. Eş değer öneme sahip bir de trafik var. Metro ve İZBAN ile ulaşım ağı kuracağım. İzmir’e estetik bir dokunuş yapacağım.https://t.co/xqSvjRBLPs pic.twitter.com/YAphS6IyYk — Sözcü (@gazetesozcu) 24 Şubat 2019

Zeybekci, "Sizin de kazanmak için HDP seçmenini ikna etmeniz gerekmiyor mu?” sorusunu şöyle yanıtladı:

"İzmir için de Sayın Soyer’in çukur eylemleri sırasında verdiği açık destek mesajları var. Oysaki o eylemler Türkiye’yi ayırmakla, bölmekle ilgili en net eylemlerdi. Soyer’in o tarihteki açıklamaları ortada. Kürt kardeşimle bir sorunum yok ki, hiçbir zaman olmadı. Bakın HDP yasal bir siyasi partidir, burada mutabıkız. Ancak aynı parti terör eylemleri ile ilgili tek bir güçlü mesaj vermedi, bir gün bile terörü lanetlemedi."

Zeybekçi HDP için 'demokratik, seçimlere giren legal bir parti' derken Soylu, "HDP legal bir siyasi partidir diyenler yanılıyorlar. Eğer bunu yakınlarımız söylüyorsa, onlar da yanılıyorlar" açıklamasını yaptı.