İstanbul'a 3.2 milyar TL, İzmir'e 30 bin TL metro ödeneğine Zeybekci'den yanıt

“İzmir, 6 milyon TL ile Türkiye’de en yüksek ikinci bütçeye sahip olan belediye, birincisi Kocaeli. Bunun sebebi her iki kentte de yüksek katma değerli petro-kimya endüstri tesislerinin varlığı. Bu tesisler yerel yönetimlere yüksek vergi ile kaynak sağlıyor. İktidarın kendi belediyelerine fazla, muhalefet belediyelerine az ödenek göndermesi hem teknik olarak hem de anayasal olarak mümkün değil. Bu konuda İzmir’in de hiçbir bahanesi yok, olamaz. Çünkü ortada belgeler var. Bugün CHP iktidarı da olsa AK Parti belediyesine bu kaynağı vermek zorunda. Bu bütçeyle, bu İzmir, olacak iş değil yani!"
AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, SÖZCÜ’ye konuştu:: Önceliğim altyapı olacak. Eş değer öneme sahip bir de trafik var. Metro ve İZBAN ile ulaşım ağı kuracağım. İzmir’e estetik bir dokunuş yapacağım.https://t.co/xqSvjRBLPs pic.twitter.com/YAphS6IyYk— Sözcü (@gazetesozcu) 24 Şubat 2019
Zeybekci, "Sizin de kazanmak için HDP seçmenini ikna etmeniz gerekmiyor mu?” sorusunu şöyle yanıtladı:
Zeybekçi HDP için 'demokratik, seçimlere giren legal bir parti' derken Soylu, "HDP legal bir siyasi partidir diyenler yanılıyorlar. Eğer bunu yakınlarımız söylüyorsa, onlar da yanılıyorlar" açıklamasını yaptı.
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