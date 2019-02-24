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22:49 24 Şubat 2019
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    Fatih Mehmet Maçoğlu

    Tunceli anketinde HDP adayları, 'Komünist başkan' Maçoğlu'ndan 10 puan önde

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    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (316)
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    EMAX Araştırma Şirketi, Tunceli dahil 5 ili kapsayan anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankette dikkat çeken detaylardan biri, HDP adaylarının, 'Komünist Başkan' olarak bilinen TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'na fark atması oldu.

    Ovacık İlçesi'nin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    'Komünist Başkan' Maçoğlu: Herkese laf yetiştirecek değiliz
    Mart 2019 yerel seçimlerine yaklaşılırken araştırma şirketleri tek tek anket sonuçlarını açıklıyor. EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimine ilişkin Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli illerini kapsayan kamuoyu araştırma sonuçlarını açıkladı.

    Anket sonucuna göre, 5 ilden 4'ünü AK Parti kazanıyor. Araştırma sonucuna göre; bölgede yüzde 18,6 ile 23,6 aralığında kararsız seçmen var.

    5 İLDE 5 BİN 400 KİŞİYE SORULDU

    30 Mart 2014 yerel seçimlerini Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde en az yanılma payı ile bilen Malatya merkezli EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri için Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli illerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 5 ilde 5 bin 400 kişi ile CATI görüşme yöntemi ile yapılan ankete katılanların yüzde 51,5'i kadın, yüzde 48,5'i ise erkek.

    MALATYA

    Fatih Mehmet Maçoğlu
    Twitter
    Tunceli'de HDP ile 'Komünist Başkan' Maçoğlu arasında ittifak görüşmesi
    Malatya'da Cumhur İttifakı Adayı Selahattin Gürkan ile CHP Adayı Soner Gökçe arasındaki fark 42,5 puan olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 56,5'ı 31 Mart'ta tercihini Selahattin Gürkan'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 14'lük kesim Soner Gökçe'ye oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğerlerine yüzde 10,9 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 18,6 olarak belirlendi.

    ELAZIĞ

    Elazığ'da AK Parti Adayı Şahin Şerifoğulları ile Millet ittifakı Adayı Ali Şekerdağ arasındaki fark 24,2 puan olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 42,7'si 31 Mart'ta tercihini Şahin Şerifoğulları'ndan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 18,5'lik kesim Ali Şekerdağ'a oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğerlerine yüzde 16,0 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 22,8 olarak belirlendi.

    ADIYAMAN

    Fatih Mehmet Maçoğlu
    Twitter
    'Komünist Başkan' Maçoğlu, Tunceli'den adaylığını açıkladı
    Adıyaman'da araştırmaya katılanların yüzde 38,5'i 31 Mart'ta tercihini AK Parti Adayı Süleyman Kılıç'tan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 26,7'lik kesim Millet ittifakı Adayı Ahmet Faruk Ünsal'a oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğerlerine yüzde 14,7 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 20,1 olarak belirlendi.

    BİNGÖL

    Bingöl'de araştırmaya katılanların yüzde 45'i 31 Mart'ta tercihini AK Parti Adayı Erdal Arıkan'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 2,3'lük kesim CHP Adayı Vahdettin Uzunyayla'ya oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğerlerine yüzde 29,1 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 23,6 olarak belirlendi.

    TUNCELİ

    Tunceli'de araştırmaya katılanların yüzde 32,8'i 31 Mart'ta tercihini HDP Adayları Nurşat Yeşil ile Hıdır Demir'den yana kullanacağını belirtirken, yüzde 21,0'lık kesim kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'na oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğerlerine yüzde 22,7 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 23,5 olarak belirlendi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (316)

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    Etiketler:
    Anket, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, EMAX Araştırma Şirketi, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli, Türkiye
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