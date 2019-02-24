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00:35 25 Şubat 2019
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    Soylu'dan ABD'ye S-400 tepkisi: Patronum musun sen benim?

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (317)
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    Soylu, "S-400 için bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Neden? Kendimizi savunamayalım mı? Onlar atarlarsa kendimizin herhangi bir kalkanı olmasın, savunmasız olalım. Kendi gücümüzü ve bağımsızlığımızı ortaya koymayalım. Sen ver 'ben vermem', Rusya'dan alıyorum 'alamazsın'. Patronum musun sen benim? Biz alırız siz de görürsünüz nasıl olacağını" dedi.

    S-400
    © AFP 2018 / Natalia KOLESNIKOVA
    'ABD, S-400 parçaları Türkiye'ye doğru yola çıkmadan yaptırım uygulayabilir'
    Çarşıbaşı ilçe merkezinde parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendilerinin millete karşı olan samimiyetinde asla azalma olmadığını söyledi.

    Türkiye'nin geçmişte zor ve güç dönemlerden geçtiğine işaret eden Bakan Soylu, Türkiye'nin güçlü bir geleceği olmasının istenmediğini vurguladı.

    'NEDEN? ONLAR ATARSA KENDİMİZİN KALKANI OLMASIN, SAVUNMASIZ OLALIM'

    "Dünya uçak yapmaya çalışırken bize uçağımızı yaptırmadılar." diyen Soylu, şöyle devam etti: "Bize otomobilimizi yaptırmadılar, dalga geçtiler. Bizim adım atmamızı istemediler. Şimdi S-400 için bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Neden? Kendimizi savunamayalım mı? Onlar atarlarsa kendimizin herhangi bir kalkanı olmasın, savunmasız olalım. Kendi gücümüzü ve bağımsızlığımızı ortaya koymayalım. Sen ver 'ben vermem', Rusya'dan alıyorum 'alamazsın'. Patronum musun sen benim? Biz alırız siz de görürsünüz nasıl olacağını. Ne yaparsan yap. Bu milleti yıllardır korkutarak, ürküterek, sindirerek, yoksulluğa mahkum etmeyle tehdit ederek bu milletin bağımsızlığını aldıklarını zannettiler. Ama Türk milletini tanımadılar, Türkiye'yi tanımadılar."

    'ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR SET KURDUK'

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan
    © AA / Arif Akdoğan
    Pentagon'dan Akar görüşmesine ilişkin açıklama: S-400'ler ile ilgili 'endişeleri' dile getirdik
    31 Mart seçimlerinde milletten bir istekleri olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın. Bizi şu Pensilvanya'daki adi adama güldürmeyin. Biz ne için bir araya geldik? Biz sadece Çarşıbaşı Belediye Başkanlığını kazanmak için mi buraya geldik? Eğer böyleyse biz yazık ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beye ve Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Birileri 6-7 yıldır bu ülkenin bir adım atmaması için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Şimdi onlara karşı biz ülkemizin geleceği için çok büyük bir set kurduk, güç ve kuvvet oluşturduk" ifadelerini kullandı.

    'NEYMİŞ ÜLTİMATON VERECEKLER BİZE'

    Soylu, daha sonra Akçaabat ilçe merkezinde halka hitap etti. Bakan Soylu, memleketin istikametini değiştirmeyerek adımlarını kuvvetli atmaya çalıştıklarını belirterek "Türkiye 3 bin dolardan 10 bin dolara geldi diye hesap sormaya çalışıyorlar bize. IMF'ye borcumuzu ödedik ve Türkiye'den gönderdik, bir vesayetten kurtardık diye bize hesap sormak istiyorlar. Gezi olaylarında faiz yüzde 3,5'tu. Türkiye 100 milyar dolarlık yatırım yapıyordu. Bugünden itibaren bir bakın yüzde 3,5 nedir? Türkiye tam başını dikmiş yukarı doğru giderken birden Gezi olaylarını musallat ettiler. Türkiye'yi bir musibetle karşı karşıya bıraktılar. Neymiş ültimatom verecekler bize. 'Avrasya tünelini yapamazsınız', yaptık. 'Şehir hastanelerini yapamazsınız', yaptık. Ne oldu? Dünyanın en büyük havalimanını yaptık, ne oldu?" diye konuştu.

    'IRAK'IN KUZEYİNDE DEVLET KRUACAKLARDI, KURABİLDİLER Mİ?'

    S-400 Triumf hava savunma sistemi
    © AP Photo / Pavel Golovkin
    CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: S-400'ler konusunda biraz daha duyarlı davranmamız gerekirdi
    Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere karşı Cumhur İttifakı'nı kurduklarını hatırlatan Soylu, şunları dile getirdi: "Türkiye eski Türkiye değildir, Türkiye güçlü ve büyük bir Türkiye'dir. Ufak tefek açıklarımızdan dolayı üzerimize gelebilirler. Bize ders vermeye çalışabilirler ama bunu başaramazlar. 1,5 yıl önce Irak'ın kuzeyinde bir devlet kuracaklardı hatırlıyorsunuz değil mi? Kurabildiler mi? Irak ve İran ile bir araya geldik. Amerika ve Batı arkalarında olsa da onları tahrik etseler de müsaade etmedik. Hedefleri şuydu, Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar Türkiye'yi Orta Doğu'dan koparmak, ticaret, kültürel ve komşuluk gibi ilişkilerimizi kesmek. Türkiye'yi Anadolu'nun kendi 780 bin kilometrekare sınırına hapsetmeye çalıştılar. Buradan söylüyorum, nereden gelirse gelsin ister okyanus ötesinden isterse bu taraftan gelsin, biz olmadan bu bölgede kimseye oyun kurmaya müsaade etmeyiz."

    'SÜREKLİ ONLARIN İSTİHBARATLARINI OKUYORUM, AMAN ALLAH'IM O KADAR SEVİYORLAR Kİ BENİ'

    Bakan Soylu, sert konuştuğu için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve PKK'lıların kendisine kızdığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne kadar kızdıklarını siz benden çok daha iyi bilemezsiniz. Sürekli onların istihbaratlarını okuyorum ya aman Allah'ım o kadar seviyorlar ki beni. Ne yapacağız yani? Milletvekilleri, Apo İmralı'dan çıksın diye yürüyüş yapacaklar. Ben de demişim ki 'Yürütürsek adam değilim". Yanlış mı söylemişim?"

    'TÜRKİYE KAYYUMLAR KONUSUNDA SONUNA KADAR HAKLI'

    S-400
    Sputnik
    Savunma Sanayii Başkanı Demir'den S-400 ve Patriot açıklaması
    PKK'ya finansman sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan belediye başkanlıklarına da değinen Soylu, şunları kaydetti:"Hatırlar mısınız, biz bunların belediyelerini görevden aldık. Sayın belediye başkan adayımız Murat Zorluoğlu da orada valiyken kayyum olarak belediye başkanlığı yaptı. Avrupa'dan bir tek ses çıkmadı biliyor musunuz? Çünkü onlara öyle belgeler gönderdik ki PKK'nın hangi hainlikler yaptığını, o belediyelerin paralarını nasıl iç ettiğini, terör örgütlerine nasıl adam gönderdiğini, nasıl silah taşımacılığı yapıldığını. Gıklarını çıkaramadılar. Avrupa'ya gittiğimizde dedik ki, sizin belediyeniz hiçbir terör örgütüne yardım yapar mı? 'Hayır ne münasebet' dediler. Aileleri çağırıp, 'Bir çocuğunuzu belediyeye alacağız, diğerini dağa göndereceğiz' diye bir teklifte bulunabilir mi? 'Hayır ne münasebet'. Madem bunlara, 'ne münasebet' de 'Türkiye'de yıllardan beri teröre finansman sağlayan, terörü ayakta tutmaya çalışan bu belediyeler sizin ülkenizde olsa müsaade eder misiniz.' dedik, 'hayır' dediler. Hepsiyle tek tek konuştuk. Türkiye bu konuda sonuna kadar haklıdır, bu mücadelesini gerçekleştirecektir."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (317)

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    Etiketler:
    Rusya-Türkiye ilişkileri, Türkiye-ABD ilişkileri, S-400 hava savunma sistemleri, Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, ABD, Rusya, Türkiye
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