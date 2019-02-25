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03:44 25 Şubat 2019
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    Ömer Çelik

    AK Parti Sözcüsü Çelik: Birilerinin PKK'nın, DEAŞ'ın desteğine ihtiyacı olabilir

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (319)
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Birilerinin PKK'nın, DEAŞ'ın desteğine ihtiyacı olabilir. Birileri 'Biz sırtımızı şu terör örgütüne dayadık' diye sevinebilir. Birileri Fetullahçı Terör Örgütü ile yanaşık düzen kurabilir, birilerinin ihtiyacı bu olabilir. Bizim elimizin tersiyle ittiğimiz ve mücadele ettiğimiz şeyler bunlar" dedi.

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    Çelik, Adana'nın Karataş ilçesinde MHP'nin Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Necip Topuz'un seçim bürosunu ziyaret etti.

    Konuşmasında "Biz bugüne kadar ne krizler hallettik, bundan sonrakileri de çok kolay bir şekilde çözeriz" değerlendirmesinde bulunan Çelik şu ifadeleri kullandı: "Hem Türkiye'nin ekonomisini büyütürüz, hem Türkiye'nin siyasi istikrarını güçlendiririz hem terörle mücadele ederiz, hem PKK'sına hem DEAŞ'ına hep beraber ders vermeye devam ederiz. Birilerinin PKK'nın, DEAŞ'ın desteğine ihtiyacı olabilir. Birileri 'Biz sırtımızı şu terör örgütüne dayadık' diye sevinebilir. Birileri Fetullahçı Terör Örgütü ile yanaşık düzen kurabilir, birilerinin ihtiyacı bu olabilir. Bizim elimizin tersiyle ittiğimiz ve mücadele ettiğimiz şeyler bunlar. Bizim tek bir şeye ihtiyacımız var o da sizin vereceğiniz destek. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Siz bu desteği verdiğiniz müddetçe terörle mücadele ederiz. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne yan gözle bakana gereken dersi veririz. Dünyanın neresinde olursa olsun milletimizin çıkarlarına karşı iş yapanlara gereken dersi veririz, bu ülkenin bütünlüğünü koruruz. Bu ülkenin çocukları için çok daha iyi bir geleceği inşa ederiz. Türkiye'nin siyasi istikrarını güçlendiririz, ekonomisini büyütmeye devam ederiz, yeter ki siz bu desteği vermeye devam edin, birliğinizle, dirliğinizle salon salon, meydan meydan bu gücü arttırın."

    'DİKTATÖRLERİN TEMEL ÖZELLİĞİ, HALKTAN KORKARLAR, TANKIN ARKASINA SAKLANIRLAR'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yurt dışında 'diktatör' denildiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız, bu milletin değil de onların hoşuna gidecek bir şey yapsaydı onu öveceklerdi ama bu olmadığı için ona diktatör diyorlar. Dünyanın çeşitli yerlerinde diktatörler var. Diktatörlerin temel özelliği, onlar halktan korkarlar, halklarına karşı tankın, topun, tüfeğin arkasına saklanırlar. Ama 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı, Sayın Bahçeli açıklama yaptı. Hep beraber bu millet tankın, topun tüfeğin üstüne yürüdü. Bunlar ülkemizi işgal etmek isterken tam tersine tarihin en büyük dersini aldılar."

    Çelik, seçim bürosundaki konuşmasının ardından Karataş ilçesinde esnafı ziyaret ederek Cumhur İttifakı adayı Necip Topuz'a destek istedi. Çelik, bir kıraathaneye de giderek buradakilerle sohbet edip çay içti.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (319)

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    Etiketler:
    IŞİD, PKK, AK Parti, Ömer Çelik, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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