Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı seçimlerine ilişkin olarak kulis yazdı. Alçı, "Bürokrasinin içinde bir grup, manipülasyon yapmak için devreye girdi. Basını kullandılar" diyen Alçı, "AK Parti’ye yakın bazı bürokrat çevreleri haftalarca yanlış isimlerin öne çıkmasını sağladı" ifadesini kullandı.

Nagehan Alçı, "Medya, Mustafa Şentop konusunda neden yanıldı?" AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un zaferiyle sonlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı seçimine ilişkin kulis yazdı.

© AA / Erçin Top AK Parti Tekirdağ Milletvekili Şentop TBMM Başkanı seçildi

"Kabine Meclis dışına çıktığı ve önemli bir kısmı da teknokratlardan oluştuğu için Ankara'da birçok noktada işleyiş ve alışkanlıklarda değişim başladı. Bürokrasi içinde çekişme hızlandı. Hem ayak oyunları hem de üstü kapalı yöntemler yükselişe geçti" diyen Alçı, şöyle devam etti:

"Basın eskiden olduğu gibi şimdi de bu güç oyunlarının bir zemini olarak kullanılmaya çalışılıyor. Bürokrasi içi kavganın bilerek ya da bilmeyerek parçası haline gelen meslektaşlar önceden de vardı, hâlâ da var.

Gördüğüm kadarıyla bu kez de Meclis Başkanı seçimlerinden önce bürokrasinin içinde bir grup, manipülasyon yapmak için devreye girdi. Basını kullandılar. Birtakım lobiler faaliyete geçti. Bunu AK Parti'li ve MHP'li bürokratlar arası kavga gibi görürsek yanılırız. Öyle değil. Çok ciddi kaynaklardan duyduğuma göre bunlar AK Parti'ye yakın bazı bürokrat çevreleri. Bu çevreler medyayı yönlendirdiler ve haftalarca yanlış isimlerin öne çıkmasını sağladılar."