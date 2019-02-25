Kocaoğlu: İzmir kokmuyor

Mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu.

© AA / Metin Aktas Erdoğan: İzmir pislikten geçilmiyor

Kocaoğlu, AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci'nin İzmir'de yağmur suyu ayrıştırması olmadığı yönündeki iddiasına "İzmir, Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen arıtma miktarıyla Türkiye lideridir. Son 4 yılda, yağmur suyu altyapısı için 175 milyon TL yatırım yapıldı. 514 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı var. Bilmezsen, dersini çalışmazsan böyle olur. Zeybekci, 8 yıl belediye başkanlığı yaptığı Denizli'de kaç arıtma tesisi kurdu?" yanıtını verdi.

Kocaoğlu, sözlerinin devamında "İzmir'e ‘kokuyor' gibi söylemlerde bulunmak Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığına gölge düşürür. Büyük Kanal'da emeği geçen herkesten, bütün belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun. Artık o sorun kalmadı. Bu algı yönetimidir. İzmir kokmuyor. ‘Kokuyor' diye propaganda yapanlar, 31 Mart akşamı cevabını görür" ifadesini kullandı.