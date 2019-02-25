Kılıçdaroğlu: Erdoğan kaybettiğini fark etti, fakat içine sindiremiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anketlere güvenmiyorum" açıklamasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bunu demesinin temel nedeni şudur; aslında kaybettiğini o da fark ediyor, fakat içine sindiremiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'ya konuştu.

© AA / Murat Çetinmühürdar 'Erdoğan'a sunulan anket sonuçlarında dört isim öne çıktı'

Anketlerin toplumun nabzını ölçtüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Siz güvenirsiniz veya güvenmezsiniz. İnsanlar düşüncelerini ifade ederler" dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anketlere güvenmiyorum" ifadesiyle ilgili olarak "Bunun demesinin temel nedeni şudur; aslında kaybettiğini o da fark ediyor, fakat içine sindiremiyor. Ancak içine sindirecek, gerçeği kabul edecek. Sorun şurada; Erdoğan büyük bir itibar kaybına uğradı. Hala bunu farkında değil" diye konuştu.

'ERDOĞAN TÜRKİYE GERÇEKLERİNDEN KOPTU'

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Erdoğan artık eski Erdoğan değil. İstanbul'dan Ankara'ya geldiğinde Keçiören'de mütevazı bir evde kalıyordu. 'Ben halk adamıyım, halk gibi yaşayacağım' diyordu. Şimdi Türkiye'nin gerçeklerinden, halktan koptu ve saraya çekildi. Bunun farkında değil. Sarayda oturup, sarayın balkonuna çıkıp, yüzlerce metre öteden halkı selamlamak hangi demokraside vardır? 3 bin kişilik koruma ordusuyla miting yapmak hangi demokrasilerde vardır? Bütün yetkileri aldı. Mücadele ederek, Cumhuriyet'le kazandığımız yetkiler, büyük ölçüde saraya verildi. Oysa bu yetkileri parlamentoya veren halktı."

Kılıçdaroğlu, partisinin 'küskün' olarak adlandıran kesimine de şöyle seslendi:

"Beklentileri olanların, bu gerçekleşmedi diye partiye küsmelerini doğru bulmuyorum. CHP hepimizin partisi. Bu partinin bir kurumsal kimliği, tarihsel kökleri var. Kuvayi Milliye ruhu, demokrasiyi, Cumhuriyeti her koşulda savunma gibi bir geleneği var."