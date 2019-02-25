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08:28 25 Şubat 2019
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    Engin Ardıç

    Sabah yazarı Ardıç: Üç yeni Latif Şener geliyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sabah yazarı Engin Ardıç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı yönündeki iddiayla ilgili olarak dün bir yazı kaleme aldı. Ardıç, "Üç yeni Latif Şener geliyor" dedi.

    Engin Ardıç, dün "Üç yeni Latif Şener geliyor" başlığıyla yayımlanan yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı yönündeki iddiayı değerlendirdi.

    "Şu AK Parti içinden 'koparılacak' yeni parti meselesi artık dedikodu düzeyini aştı, 'inkar edilemez' boyutlara ulaştı. Bir de değil iki parti girişimi varmış. Biri, Ahmet Davutoğlu'nun kurmaya hazırlandığı parti. İkincisi, Abdullah Gül'ün —her zamanki gibi- perde arkasında durup Ali Babacan'a kurduracağı parti" hatırlatmasında bulunan Ardıç, şöyle devam etti:

    Ahmet Davutoğlu - Ali Babacan - Abdullah Gül
    © Fotoğraf : DHA
    'Davutoğlu'nun partisi örgütlenmeyi tamamlama aşamasına geldi, Gül ve Babacan da bir hazırlık içinde'
    "Sonunda da birleşecekler, kaynaşacaklar tabii. Erken davranan ötekini yutacak.

    Bunlar bu işe neden sıvanıyorlar?

    Çünkü Tayyip Erdoğan ve AK Parti başarısızmış, memleket batmış, halk aç ve açıktaymış, yaşlı kadınlar çöp tenekelerinden ekmek topluyorlarmış, falan filan.

    Kılıçdaroğlu da öyle diyor.

    Bunlar bu fikre ne zaman geldiler?

    Siyasette eski havaları kalmayınca!

    Ortada, bir zamanlar Abdüllatif Şener'in hesapladığı gibi 'darbe olacak, AK Parti kapatılacak, o zaman ben bir güneş gibi doğacağım' durumu da yok ama…

    Ahmet Davutoğlu - Ali Babacan - Abdullah Gül
    © Fotoğraf : DHA
    Selvi: Gül pek sıcak bakmasa da Babacan'ın Davutoğlu konusunda ısrarlı olduğu söyleniyor
    Peki, diyelim ki kurdular ve 2023 seçimlerine girdiler…

    Halka ne söyleyecekler?

    'AK Parti'nin bunca yıllık icraatında hiçbir dahlimiz yok' deseler herkes güler.

    'Bizim asıl derdimiz Tayyip Bey'i kıskanmak' deseler gerçeği dile getirmiş olurlar ama gene herkes güler.

    Abdullah Gül "çok temkinli bir adam olduğum için kendim öne çıkmıyorum" dese gene gülerler.

    Peki Ahmet Davutoğlu ne diyecektir? 'Şam'a gireceğim' dese herkes gene güler.

    'Yok, Esad'la dost olacağım' dese kahkahalar ayyuka çıkar.

    'Amerika'yla barışacağım, IMF'ye Temel Amca'nın önerileri doğrultusunda teslim olacağım, Rusya'dan silah milah almayacağım, Fetö'cülerin de peşini bırakacağım' deseler daha ilginç bir program olur ama o zaman da halk hem güler hem oy vermez.

    Ahmet Davutoğlu - Ali Babacan - Abdullah Gül
    © Fotoğraf : DHA
    Davutoğlu'nun eski danışmanı Mahçupyan: Yeni parti arayışı var
    Ben size söyleyeyim: Bu gelişmeler '2028 yılına yönelik' hesaplar…

    Gül de Davutoğlu da o tarihte seksenlerine merdiven dayamış olacaklar ama ne gam, Ali Babacan gençtir daha…

    Tayyip Bey 2023 seçimini gene kazanır ama 2028'de yasal süre doluyor. Üçüncü bir defa adaylığını koyamaz.

    Bunlar akılları sıra o boşluğu dolduracaklar. 'Karizma' yok ama zarar da yok.

    Peki, ya o arada anayasa değişir de cumhurbaşkanı adaylarına 'üç kere başvurma' hakkı tanınırsa?

    Şap diye şapa otururlar.

    Gelin gerçekçi olun, 'Çankaya tatlı gelmişti, bir de Beştepe'nin içini görelim' falan deyin yahu…

    Ya da 'bizim hanım senin hanımı kıskanıyor da ondan nankörlüğe sıvandım' deyin, en bir gerçekçi olsun."

    Etiketler:
    Yeni parti, iddia, seçim, Sabah, CHP, AK Parti, Engin Ardıç, Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Türkiye
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