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10:02 25 Şubat 2019
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

    Kalın’dan Sisi’ye idam protestosu

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır’da idam edilen 9 kişinin fotoğrafını paylaşarak, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’yi protesto etti.

    İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamasında, "Batılı ve Körfez ülkelerinin önüne kırmızı halılar serdiği Sisi rejiminin idam ettiği dokuz genç. Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı" ifadelerine yer veren Kalın'ın paylaştığı görselde, idam edilen 9 kişinin fotoğrafları yer aldı.

    ​Ayrıca Avrupa'nın Mısır'da düzenlenecek AB-Arap Ligi Zirvesi'ne katılmasına sert tepki gösteren Kalın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye doğrudan seslenerek, "Nerede sizin ilke ve değerleriniz? Hepinize yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

    ​‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ’ KILIFINDA TÜRKİYE’Yİ ELEŞTİRİRLER'

    Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet, ilk AB-Arap Ligi Zirvesi'nin Mısır'da gerçekleşeceğini hatırlatarak, "9 genç insanın idam edildiği aynı haftada gerçekleşecek. AB, zirvede en üst makamlarınca temsil edilecek; Juncker, Tusk, Mogherini katılacak. Ama terörü övmek suçundan ceza alanlar için ‘ifade özgürlüğü' kılıfında Türkiye'yi eleştirirler" diye yazdı.

    ​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında katıldığı programda Sisi'yi eleştirerek, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak şu anda Sisi'nin yapmış olduğu eylemi, o şimdi diyecek 'yargı verdi kararı.' Tamam da orada yargı, seçim falan bunların hepsi hikaye. Orada tamamen otoriter, totaliter bir yapı var. Kimi istersen onu oraya getiriyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    Batılı ülkeleri, Körfez ülkeleri, idam, Twitter, Abdülfettah el Sisi, İbrahim Kalın, Mısır, Türkiye
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