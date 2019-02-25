31 yıllık evlilikte boşanma gerekçesi: Eşini cariye sanıyor

Uluslararası bir firmanın İstanbul'da direktörlüğünü yapan O.T.'ye, 31 yıllık eşi 'köle ve cariye gibi davranıyor' iddiasıyla boşanma davası açtı. İstenen tazminat 10 milyon, nafaka 30 bin lira.

Ş.T., uluslararası bir firmanın Türkiye enerji direktörü eşi O.T.'ye boşanma davası açtı.

© Fotoğraf : DHA Boşanma davasından: Kocam dantelli tanga giyiyor

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre , boşanma dilekçesinde "Davalı, müvekkilime haremindeki cariyeler gibi davranmış, kölesi gibi muamele etmiştir" iddiasında bulunuldu.

31 yıldır evli olan çiftten O.T'nin direktör olarak çalıştığı uluslararası firmadaki bazı kadınlarla eşini aldattığını iddia eden Ş.T'nin avukatı Binnur Kortun Ertek'in boşanma dilekçesinde yer verdiği ifadeler şöyle:

"Davalı O.T. aynı anda 2-3 evlilik dışı ilişkiyi aynı anda yürütmüştür… Davalı kocanın birlikte çalıştığı asistanı A.Ş. dışında 3 kadınla daha ilişkisi vardır… Davalı kendisi için yaşamış ve müvekkilime kölesi cariyesi gibi muamele etmiştir… Müvekkilime eşinin iş yerine gelmesi yasaklanmıştır…"

Dilekçesinde 10 milyon TL tazminat ve 30 bin TL nafaka isteyen Ş.T.'nin avukatı, davalının 300 bin lira maaş aldığını ve bankalarda 20 milyon lira hesabı olduğunu kaydetti.