TSK'da FETÖ soruşturması: 67'si muvazzaf 100 asker hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ'ından yapılan açıklamada, FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen, 3 teğmen ve 50 astsubay ile Ticaret Bakanlığı'nda görevde olan bir 'mahrem imam' olmak üzere 101 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Asker şüphelilerin 67'sinin muvazzaf olduğu, 33'ü hakkında ise idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince sürdürüldüğü kaydedildi.