TSK'da FETÖ soruşturması: 67'si muvazzaf 100 asker hakkında gözaltı kararı

Asker şüphelilerin 67'sinin muvazzaf olduğu, 33'ü hakkında ise idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince sürdürüldüğü kaydedildi.
Ankara'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 67'si muvazzaf 100 asker ile Ticaret Bakanlığı'nda çalışan bir 'mahrem imam' hakkında gözaltı kararı verildi.
Asker şüphelilerin 67'sinin muvazzaf olduğu, 33'ü hakkında ise idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince sürdürüldüğü kaydedildi.
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