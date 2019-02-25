'JİTEM'ci albayım' diyerek dolandırdı: 'Beni Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Amasya'da kendisini 'JİTEM'ci albay' olarak tanıtıp sorunlarını çözeceğini söylediği 4 kişiden 570 bin lira dolandıran Pehlül A., sekreter olarak işe aldığı kadınla tartışması sonucu karakolluk oldu. Pehlül A., gazetecilerin 'Eski albay mısınız' sorusunu, "Genelkurmay Başkanı'na sorun. Jandarma istihbaratım" diye yanıtladı.

Amasya'daki dolandırıcılık olayı, Pehlül A. ile sekreter olarak işe aldığı 20 yaşındaki H.E. adlı kadının kaldıkları otelde kavga etmesiyle ortaya çıktı.

Otel görevlilerinin çağırdığı polisler her iki şahsı da arayınca Yozgat nüfusuna kayıtlı Pehlül A.'nın üzerinde telsiz, polis kokartı, tabanca, gazete ve bir derneğe ait kimlik, kameralı gözlük ve mermi ele geçirildi.

Karakola götürülen H.E. ifadesinde kendisini alıkoyduğunu öne sürdüğü Pehlül A.'nın FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunan 3 tutukluyu serbest bıraktırabileceği vaadiyle yakınlarından 280 bin, 160 bin lira ve 110 bin lira, ayrıca işe yerleştirebileceğini söylediği bir kişiden de 20 bin lira aldığını anlattı.

© Fotoğraf : İHA Pehlül A.'nın üzerinde telsiz, polis kokartı, tabanca, kameralı gözlük ve mermi ele geçirildi.

Durumu araştıran Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, adları geçenlerle irtibat kurdu. Şahıslar para verdikleri kişinin kendisini 'JİTEM'ci albay' olarak tanıtan Pehlül A. olduğunu doğruladı.

'JANDARMA İSTİHBARATIM'

Sorgusunun tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "Eski albay mısınız" sorusuna "Genelkurmay Başkanı'na sorun. Bana niye soruyorsunuz? Jandarma istihbaratım" cevabını verip dolandırıcılık suçlamasını ise kabul etmeyen Pehlül A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.