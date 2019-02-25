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11:37 25 Şubat 2019
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    Mustafa Sarıgül

    Sarıgül'den motorculara müjde: Türkiye'nin ilk motor otoparklarını Şişli'de açacağız

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (321)
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    DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, en büyük sorunun trafik olduğunu belirterek, akıllı otopark sözü verdi. Sarıgül, "Motor kullanan yurttaşlarımıza da müjde vermek istiyorum. Sadece onlar için özel olarak tasarladığımız motor parklarını Türkiye'de ilk kez Şişli'de hizmete açacağız" dedi.

    DSP'nin Şişli adayı Sarıgül, Feriköy'de düzenlenen toplantıda seçmenlerle bir araya geldi.

    Mustafa Sarıgül
    © AA / Aytaç Ünal
    Şişli için yapılan anket açıklandı: Sarıgül geri dönüyor
    Soğuk hava ve kar yağışına rağmen binlerce kişinin katıldığı toplantıda vatandaşlara hitap eden Sarıgül, "Seçimlere sadece 34 gün kaldı. Bu süre içinde sabah saat 06.00'dan gece yarısına kadar arkadaşlarımla birlikte her sokağı kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz. Gittiğimiz her mahallede yurttaşlarımız bizi coşkuyla ve heyecanla karşılıyor. Bu heyecanı yaratan, daha önce Şişli'de gerçekleştirdiğimiz hizmetlerdir" diye konuştu.

    1 Nisan'dan sonra Şişli'nin yepyeni hizmetlere kavuşacağını vurgulayan Sarıgül, şöyle devam etti:

    'MOTORLARIN YARATTIĞI TRAFİK VE PARK SORUNUNU ORTADAN KALDIRACAĞIZ'

    Mustafa Sarıgül - Önder Aksakal
    © AA / Aytaç Ünal
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    "İlçemizin en önemli sorunlarından birisi trafik ve otoparkların yetersizliği. Buradan Şişlili yurttaşlarıma söz veriyorum. Seçimden sonra ilk ele alacağımız konulardan biri otoparklar olacak. Şişli'nin her mahallesine akıllı otoparklar geliyor. Bu otoparklar son teknolojiyle donatılmış olacak. Araçlarımız bu otoparklara sürücüsü olmadan, asansörle park edecekler. Motor kullanan yurttaşlarımıza da ayrıca müjde vermek istiyorum. Sadece onlar için özel olarak tasarladığımız motor parklarını Türkiye'de ilk kez Şişli'de hizmete açacağız. Bütün motorcu arkadaşlar, bütün kuryeler akşam bu otoparklara güvenli bir şekilde motorlarını bırakacaklar. Böylece motorların sokaklarda yarattığı trafik ve parklanma sorununu da ortadan kaldırmış olacağız. Şişli'nin sokakları pırıl pırıl ve güvenli olacak. Trafik sorununu en aza indirecek yepyeni projeleri 1 Nisan'dan sonra uygulamaya koyacağız."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (321)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, DSP, Mustafa Sarıgül, Feriköy, İstanbul, Şişli
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