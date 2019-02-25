Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz: Anketlerden çok şaşırtıcı sonuçlar geliyor

Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz yaptıkları anketlerin sonuçlarına bazen kendilerinin de inanmadığını ve tekrar anket yaptıklarını, sonuçların önemli bazı illerde yine CHP’yi gösterdiğini söyledi.

Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Halk TV’de Cüneyt Akman ile Zamanın Ruhu programında seçim anketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Anketler AKP için çok tatsız geliyor. Geçen CHP Genel başkan Yardımcısı Seyit Torun'un bir röportajı vardı. ‘Bazı illerden öyle sonuçlar geliyor ki anketörler bizi mi yanıltıyor diye tekrar yaptırdık. Yine aynı sonuçlar geldi.' Hakikaten bizim de başımıza çok geldi son dönemde. Bir yerde anket yaptırıyoruz. Birçok yerde sahaya iki ekip gönderiyoruz. Birbirinin sağlamasını yapsınlar diye. Çok şaşırtıcı sonuçlar geliyor" diye konuşan Özkiraz, şöyle devam etti:

© AA / Arşiv Üç anket firması: Mansur Yavaş önde

"Bursa'da CHP'nin önde olduğu sonuçlar geliyor. İstanbul'da CHP'nin önde olduğu sonuçlar geliyor ve CHP'nin elinde olan illerde farkın daha çok açıldığına dair sonuçlar geliyor.

'ERDOĞAN'IN SÖYLEMLERİ KARARSIZ SEÇMENİ İTİYOR'

En büyük etki ‘ekonomik kriz'. Sonraki etki kutuplaşma. Tayyip Erdoğan'ın söylemleri o kadar incitici ki arada kalmış bir seçmen varsa onu da doğrudan muhalefete yapışıtırıcı şekilde.

'CİDDİ SAYIDA AKP'Lİ MANSUR YAVAŞ'A OY VERİYOR'

Bu seçimde çok şaşırtıcı sonuçlar olacak. İnsanlar hep yanılıyor. Mansur Yavaş örneği yanıltıyor. İnsanlar diyor ki ‘Mansur Yavaş aday olduğu için ülkücüler oy veriyor, o yüzden farkı açıyor'. Hayır, çok ciddi sayıda AKP'li de Mansur Yavaş'a oy veriyor. Çok ciddi sayı da AKP'li de Ekrem İmamoğlu'na, Muhittin Böcek'e Tunç Soyer'e oy verecek. İlk defa geçişkenlik bu seviyede olacak."