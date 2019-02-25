Erdoğan: Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin yeri Yozgat olacak

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

— Yozgatlı iş insanlarımıza, girişimcilere toplam 2.2 katrilyon TL yatırım teşviki verdik. Eğitimde 2 bin 323 adet yeni derslik inşa ettik. Bozok Üniversitesi'ni Yozgat'a biz kazandırdık. Yozgatlı çiftçimize 1.6 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Yozgat Havalimanı'nı 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz.

— Siyasetin, bürokrasinin, iş dünyasının her kademesinde Yozgatlı kardeşlerimiz var. Böyle bir kadro Allah'ın izniyle Yozgat'ı şaha kaldırır, kaldırıyor. Yozgat'ı üzeni biz de üzeriz.

#Canlı: Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap ediyor https://t.co/0Wz7pXATOo — AA Canlı (@AACanli) 25 февраля 2019 г.

​- Bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin yeri Yozgat olacak. Ve adımını hemen atıyoruz, inşallah. Memmunuz değil mi? Anneler memnun muyuz? 31 Mart'ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz?

— Teknolojiyi silah gibi kullananlar var. Maalesef ayağımıza çelme takmaya çalışan partiler var. Kandil emrediyor, CHP bunları yerine getiriyor. 'Kürdistan'da HDP'ye oy vereceğiz, batıda da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bölge ne zaman çıktı? 31 Mart'ta cevabı en güzel şekilde alacaksınız.

— Ülkemizi bölmeye çalışanlara yüz vermeyiz. Açtıkları çukurlara onları gömdük mü? 'Kayyum atanan yerleri geri alacağız' diyorlar. Benim vatandaşım bunları geri almana fırsat veriyorsa, devletin imkanlarını Kandil'e gönderecek olursanız yine kayyumlarımızı atarız. Ve sizlerle yola devam etmeyiz. Zillet ittifakına destek verenlere karşı tavrımız açık. Bu ittifakın taahhüdü sınırlarımızı terör örgütüne, ekonomiyi IMF'ye teslim etmektir.

— Millet oyu CHP'ye verecek, ama sonuçta burada PKK'nın, FETÖ'nün borusu ötecek. Milletimizin böyle bir felakete izin vermeyeceğine inanıyorum. Zillet ittifakı başından sonuna kadar bir ucu Kandil'de bir ucu Pensilvanya'da olan bir yapı olarak inşa edilmiştir.