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16:16 25 Şubat 2019
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    Polis - kelepçe

    Dizi oyuncusundan 12 yaşındaki çocuğa sosyal medya üzerinden cinsel istismar: 'Rızası vardı' dedi

    © Flickr
    Türkiye
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    Oyuncu Suat E., sahte sosyal medya hesabından istismar iddiasıyla gündemde. İddiaya göre E.'nin sosyal medya hesabında 4 binden fazla çocuk vardı. E.'nin o hesaptan, 12 yaşındaki kız çocuğuna attığı cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı.

    Şanlıurfa, istismar
    © Fotoğraf : DHA
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    Oyuncu Suat E., sahte sosyal medya hesabından istismar iddiasıyla gündemde. İddiaya göre E.'nin sosyal medya hesabında 4 binden fazla çocuk vardı. E.'nin o hesaptan, 12 yaşındaki kız çocuğuna attığı cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı. Mesajları ise çocuğun ağabeyi gördü ve bir buluşma senaryosu hazırladı. Oyuncunun ise 8 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağı öğrenildi.

    SAHTE SOSYAL MEDYA HESABIYLA TACİZ ETTİ

    Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, daha çok dizilerde rol olan Suat E., 12 yaşındaki bir çocuğu taciz etmekle suçlanıyor. 12 yaşındaki mağdur çocuğun yaşadığı cinsel saldırının ayrıntıları ise savcılık tutanağına geçti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 7. sınıf öğrencisi mağdur çocuk, Suat E. ile sosyal medyada tanıştı. Ancak E.'nin sosyal medya hesabı sahteydi ve yazışmalarında kendisini küçük çocuğa "18 yaşındayım" diyerek tanıttı. Bu yüzden kendisinin gerçek kimliği bilinmiyordu.

    CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATTI

    Dakikalar içerisinde mesajlaşmanın seyri değişti. İddiaya göre ünlü oyuncu cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. Bundan korkan küçük kız, oyuncuyu engelledi ve derhal durumu annesine bildirdi.

    AĞABEYİ, KARDEŞİ GİBİ OYUNCUYLA KONUŞTU, RANDEVULAŞTILAR

    Mahkeme
    © AA /
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    Mesajların içeriğinden haberdar olan ağabey Osman A. kız kardeşinin hesabından, Suat E.'yle mesajlaşmaya başladı. Suat E., mesajla taciz ettiği kız çocuğuyla buluşmak için Emniyetevleri'ne randevu verdi. Ünlü oyuncu küçük kızla buluşmak için randevu noktasına gitmek üzere 4. Levent metrosundan çıkınca, kendisini bekleyen çocuğun ağabeyi ile karşılaştı.

    METRODAN ÇIKINCA KÜÇÜK KIZI DEĞİL AĞABEYİNİ GÖRDÜ

    Ağabey Osman A. ile çevrede bulunan mahalleli oyuncuya derhal müdahale etti. O anları çevrede bulunanlar da telefonlarıyla kaydetti. İstismar ve taciz şüphelisi oyuncu Suat E. hemen gözaltına alındı.

    MESAJLARI KABUL ETTİ, 'RIZASI VARDI' DİYEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

    Savcılıktaki ifadesinde küçük kıza attığı mesajları kabul etti. Ancak "Ben kızı 16 yaşında sanıyordum. Rızası vardı" diyerek kendini savundu. Osman A. oyuncu Suat E.'den şikayetçi oldu. İstismar sanığı dizi oyuncusu, küçük çocukla buluşmak için gittiği 4. Levent metrosu çıkışında saldırıya uğradığı gerekçesiyle de şikayetçi oldu. Cinsel istismar sanığı Suat E. önümüzdeki günlerde Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

    'KARDEŞİM GİBİ KONUŞMAYA BAŞLAYIP BULUŞMA AYARLADIM'

    Süleyman Işık
    © Fotoğraf : DHA
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    Tüm yaşanan bu süreci ve ayrıntılarını Habertürk'e anlatan ağabey Osman A., kardeşinin sosyal medya hesabından cinsel istismara maruz kaldığını söyleyerek "Konu birinci ikinci cümleden sonra artık cinselliğe tamamen yönelmiş. Sürekli cinsel içerikli konu açmalar… Küçük çocukların peşinde olan bir tip. Takip ettiği 4 bin, 4 bin 500'e yakın kişi var ve hepsi çocuk. Kardeşimi korkutma amaçlı tehdit etmiş. Kardeşim onu engelleyip anneme söylemiş. Annem de bana. Hemen kardeşimin şifresini aldım. Kardeşim gibi konuşmaya başladım. Bir buluşma ayarladım. Buluşma yerinde direk müdahale ettik zaten. Çevreden de insanlar bizi tanıyıp bildiği için onlar da ister istemez bağrışa çağrışa geldi. Onlar da müdahale etti" dedi.

    Daha sonra olay yerine bekçilerin geldiğini anlatan Osman A., "Kelepçelenip karakola götürdüler. Ona müdahale etmemdeki amaç tamamen diğer insanların da hem kızlarını, hem çocuklarını, kardeşlerini düşünmemden dolayı. Ama ders olsun ki bir daha aynı şekilde birine yapmasın" diye konuştu.

    Etiketler:
    yargılama, mesaj, sosyal medya, cinsel istismar, taciz, polis, gözaltı, Habertürk gazetesi, Osman A, Arzu Kaya, Suat E
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