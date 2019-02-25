CHP'den AK Parti’ye suç duyurusu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında, "terör örgütlerinin isimlerini alenen andıkları, CHP'nin adını terör örgütleriyle anarak, seçmen nezdinde itibar kaybettirmeye çalıştıkları" iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
Terörle mücadelede, propagandasının yapılmaması için terör örgütlerinin isimlerinin anılmamasının altın kural olduğunu belirten Özel, terör örgütlerinin adını vermek yerine, "bölücü örgüt, yasa dışı sol örgüt, radikal sağ örgüt" gibi ifadeler kullanıldığını söyledi. Özel, terörle mücadele eden tüm ülkelerde de televizyon kanallarının buna özen gösterdiğine işaret etti.
‘GÜNDE 5 DEFA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İSİMLERİNİ ANIYORLAR'
Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin ise günde beş vakit terör örgütlerinin isimlerini andığını savunarak, "Onların parayla yapamayacakları reklamı, medya kampanyasını, sadece bir yerel seçimi kendileri açısından avantajlı olacaklarını düşündükleri bir şekle dönüştürmek için gayret sarf etmektedirler" diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından buna ilişkin örnekler veren Özel, şöyle devam etti:
‘PARTİMİZE SEÇMEN NEZDİNDE İTİBAR KAYBETTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR'
"Erdoğan, Bahçeli, Soylu ve Çavuşoğlu hakkında, 'terör örgütlerinin isimlerini alenen anmak, partimizin ismini bu terör örgütleriyle anarak partimize seçmen nezdinde itibar kaybettirmeye çalışmak, suçu, suç örgütlerini överken CHP'yi bunlarla iş birliği halinde gösterme suçlarından ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunacağız. Bahçeli ve Erdoğan hakkında üretilen içeriklerin tekrarı durumunda, bu ifadeleri kullanan AK Parti ve MHP'li siyasiler hakkında suç duyurusunda, adli başvurularda bulunmayı sürdüreceğiz. "
‘BEYAZ GÜVERCİNE YAKIŞMAYAN BİR GENEL BAŞKAN'
Özel, "Karaoğlan'ın partisine, mavi bayrak üzerindeki beyaz güvercine yakışmayan bir genel başkan olarak biliriz. Son süreçte sarayın desteğiyle CHP'nin küskünlerine kol kanat geren birilerine karşı 31 Mart'ta bizim değil seçmenin vereceği cevap var. 'Sarayın makbul sağ muhalefeti MHP gibi, sarayın makbul sol muhalefeti ben olabilir miyim' diyen Genel Başkan'ın verdiği mesajı, herkes almış durumda" diye konuştu.
Goebbels'in Hitler için "Tek millet, tek devlet, tek lider Adolf Hitler" şeklinde bir dörtleme bulduğunu anlatan Özel, "Tanıdık geliyor mu? Alman halkı açlıktan kıvrılmakta Goebbels 'Alman çocuklarının tereyağına ihtiyacı yok, Alman toplarının makina yağına ihtiyacı var' diyor. Tereyağı isteyenler, Almanya'nın düşmanıdır. Geldik mi aynı noktaya?" diye sordu.
Vatandaşların, "Siz açlığı, yoksulluğu tartışmayın. 31 Mart beka sorunu. Biz gidersek yok olursunuz" söylemini görmeleri gerektiğini ifade eden Özel, 31 Mart'ın belediye seçimi olduğunu, beka sorunu olmadığını vurguladı.
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