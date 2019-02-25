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16:16 25 Şubat 2019
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    HDP, Şanlıurfa, Hidayet Enmek (sol 3)

    Şanlıurfa'da HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

    © AA / Reşit Dağ
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (327)
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    Şanlıurfa'da HDP'nin Büyükşehir, Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye Belediye Başkan adayları, Saadet Partisi adaylarını destekleme kararı aldı

    Şanlıurfa'da HDP'nin büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adayları, Saadet Partisi lehine adaylıktan çekildi.

    HDP ile CHP, Şanlıurfa'da bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleyecek
    © Fotoğraf : DHA
    HDP ile CHP, Şanlıurfa'da bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleyecek
    HDP'nin, İl Seçim Kurulu'na, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bildirdiği Hidayet Enmek, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak 31 Mart'taki yerel seçimlerde strateji değişikliğine gittiklerini belirtti.

    Şanlıurfa'da oluşan toplumsal muhalefete destek sunacaklarını dile getiren Enmek, şunları kaydetti:

    "Özelikle Şanlıurfa halkının umudunu büyütmek ve geliştirmek adına toplumsal muhalefete güç ve anlam katmak istiyoruz. Şanlıurfa'da toplumun desteğini gören Sabahattin Cevheri'ye biz de parti olarak destek sunacağımızı duyuruyoruz. Karaköprü Belediye Başkan adayımız Rıdvan Yavuz, Eyyübiye Belediye Başkan adayımız Mahmut Memitanlı, Haliliye Belediye Başkan adayımız Mehmet Şerif Bendaş ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı, ben Hidayet Enmek, Şanlıurfa halkı için, Şanlıurfa'nın kazanması için Sabahattin Cevheri lehine adaylıktan çekiliyoruz."

    SAADET PARTİ’DEN HDP’YE TEŞEKKÜR

    Ayşe Sürücü
    © Fotoğraf : Twitter
    HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü hakkında zorla getirilme kararı
    Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDP'nin büyükşehir ve merkez ilçelerde, Saadet Partili adayları destekleyeceğini söyledi.

    Yanmaz, adaylarına desteklerinden dolayı HDP'ye teşekkür etti.

    Saadet Partisi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Sabahattin Cevheri'yi, Eyyübiye Belediye Başkanlığı'na Halil Yiğit'i, Haliliye Belediye Başkanlığı'na Mustafa Hekimoğlu'nu, Karaköprü Belediye Başkanlığı'na da Essum Aslan'ı aday göstermişti.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (327)

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    Etiketler:
    AA, Saadet Parti, HDP, Mustafa Niyazi Yanmaz, Hidayet Enmek, Mehmet Şerif Bendaş, Mahmut Memitanlı, Rıdvan Yavuz, Sabahattin Cevheri, Karaköprü, Eyyübiye, Haliliye, Şanlıurfa
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