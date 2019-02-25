Mersin İl Seçim Kurulu'ndan Kocamaz'ın adaylığına ret

Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den (DP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayacağına karar verdi. Kocamaz ile ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verecek.

Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz’ın Demokrat Parti’den Büyükşehir adaylığına yapılan itirazları bugün değerlendirdi. Seçim Kurulu, değerlendirme sonucunda, yapılan 5 itirazı kabul ederek Yüksek Seçim Kurulu’na gönderdi.

İl Seçim Kurulu kararında, Kocamaz’ın ne İYİ Parti’den ne DP’den ne de bağımsız olarak aday olabileceği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığıyla ilgili yapılan itirazlar İl Seçim Kurulu'nca kabul edilip, YSK'ya gönderildi.

Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek.

MHP'den İYİ Parti'ye geçen Kocamaz, 31 Mart'taki yerel seçimde İYİ Parti'den aday gösterilecekti. Ancak partinin il yönetiminin YSK'ya listeyi geç teslim etmesi nedeniyle Kocamaz aday olamamıştı.

Kocamaz daha sonra DP listesinden aday gösterilmişti.