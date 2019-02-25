Çavuşoğlu: Suriye sınırındaki güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olmalı

BM İnsan Hakları Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Cenevre'de Sputnik'e konuşan Çavuşoğlu, Suriye sınırında kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin soruyu yanıtladı.

Çavuşoğlu, "Burası hemen bizim sınırımızın ötesi, dolayısıyla süreci Türkiye yönetmeli. Ancak biz her zaman Rusya'yla çalıştık ve Rus güvenlik kuruluşları ve ordusu da dahil olmak üzere Moskova'yla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise, güvenli bölge oluşturmak için uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacaklarını duyurmuştu.