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17:51 25 Şubat 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Bugün bize ihanet edenler, yarın gittikleri yere ihanet edecekler

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (329)
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    İsim vermeden dava arkadaşlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımıza makam-mevki verirken her şey güzeldi ama 'Sen dinlen buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka trene biniyorlar. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet edeceklerdir" dedi.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitingde konuştu.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Halil Sağırkaya
    Erdoğan, AK Parti'nin Ordu adaylarını tanıttı: Trenden inenler binemedi, binemez
    Tokat'a yaptıkları yatırımlardan bahseden Erdoğan, vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimleri için oy istedi. Erdoğan, "31 Mart'ta Tokat'tan iradesine, partisine, kadrosuna sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi.

    Türkiye'nin IMF'ye borcu olmadığını söyleyen Erdoğan, "Orayla işimiz de yok" diye konuştu.

    Bir kez daha 31 Mart'ın önemine değinen Erdoğan, "Sizlerden Cumhur İttifakı adaylarına çok güçlü destek bekliyorum. 31 Mart akşamı Tokat'tan müjdeli haberler bekliyorum. Tüm belediye başkan adaylarımızı size emanet ediyorum" ifadesini kullandı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    'SON 17 YILDA TOKAT'IN TARİHİ HAZİNESİNİ BİZ AYAĞA KALDIRDIK'

    — Tokat 900 adımda milletimizin 900 yılının görülebileceği bir açık hava müzesidir. Son 17 yılda Tokat'ın tarihi hazinesini biz ayağa kaldırdık.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Emin Sansar
    Erdoğan: Dik duruyoruz, dikleşmiyoruz
    - Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Ama şunu unutmayın, sizin başkanınız kula kul olmadı.

    — Türkiye uzun yıllar plansız, projesiz hareket eden bir zihniyetin esiri oldu. Son 17 senede Türkiye ekonomisini 3.5 kat büyüttük.

    — Emeklimize, işçimize enflasyon oranlarının çok üstünde zamlar verdik. Bizden önce bakım hizmeti yoktu, bugün 514 bin insanımız evde bakım hizmetinden faydalanıyor.

    'DÖVİZ BALONUNU SÖNDÜRDÜK'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
    Erdoğan: Döviz kuru biraz yükseldi diye ellerini ovuşturanlar hüsrana uğradı
    - Kefenimizi giyerek çıktığımız bu hizmet yolculuğunda her türlü saldırıya rağmen emanetinizi bir an olsun yere düşürmedik.

    — Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımıza makam mevki verirken her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Sen dinlen, buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. Bu, kader birliği değildir, bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet edeceklerdir. 31 Mart'ta gereken dersi vereceğimize inanıyorum.

    — Yaz aylarında döviz kurları üzerinden aldığımız saldırıyı atlattık. Döviz balonunu söndürdük. Daha öncekilerde olduğu gibi bu imtihandan da yine güçlenerek çıkacağız.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (329)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, Ekonomi, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Tokat
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