ABD heyeti Suriye'den çekilmeyi görüşmek için Ankara'ya geliyor

© Flickr / Victoria Pickering Türk ve ABD'li savunma sanayi temsilcileri Ankara'da bir araya geldi

Ankara ve Washington arasında, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek amacıyla kurulan görev gücü, 28 Şubat'ta Ankara'da ikinci toplantısını yapacak.

Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ay başındaki ABD ziyareti sonrasında açıkladığı ve ilk toplantısını 6 Şubat'ta ABD'de yapan ortak görev gücü, 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Ankara'da toplanacak.

Görev gücü, Türkiye-ABD arasında şubat 2018'de kurulan Suriye çalışma grubunun alt birimi olarak faaliyet gösteriyor.

Ankara'daki toplantıda, ABD'nin Fırat'ın doğusundaki topraklarla batısındaki Münbiç ilçesinden askerlerini çekme planları değerlendirilecek.

ABD'nin halihazırda Suriye'de 2 binden fazla askeri bulunuyor.

Pentogon, geri çekilme sürecine dair önceki gün, uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda ve güneyinde birkaç yüz ABD askeri bırakılacağını duyurmuş, "güvenli bölge"ye Türk ve SDG unsurlarının girmeyeceğini öne sürmüştü.

Çekilme takvimi konusunda ise ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, 11 Şubat'taki açıklamasında, çekilmenin haftalar içinde başlayacağını söylemiş, en geç mart ayının ortasında sürecin ilk adımlarının atılacağının sinyalini vermişti.

Edinilen bilgiye göre, Amerikalı yetkililer Türk muhataplarına son görüşmelerde, çekilme işleminin yaz başına kadar tamamlanabileceğini ancak sahadaki şartlara göre takvimin değişebileceğini söyledi.