Motorin ve benzine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,09 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak.
Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı— Epgis (@trepgis) February 25, 2019
26/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 17,
Motorinde 28 Krş/Lt
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Motorinin litresi İstanbul'da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir'de 6,09 liradan 6,37 liraya yükselecek.
Benzinin fiyatı Ankara'da ortalama 6,44 liradan 6,61 liraya, İstanbul'da 6,37 liradan 6,54 liraya, İzmir'de 6,42 liradan 6,59 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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