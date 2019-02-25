İstanbul Havalimanı'na taşınma programında değişiklik

Kademeli olacak geçiş döneminde ve sonrasında İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) ve İstanbul Havalimanı'nın (LTFM) kullanım şartları maddeler halinde açıklandı:
Bu 45 saatlik süreçte; İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı (LTFM) sadece base(üssü AHL olan) taşıyıcıların seferlerine açık olacak.
45 saatlik süreçte İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek.
Atatürk Havalimanı, 7 Nisan saat 00.00 itibarıyla tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.
İstanbul Havalimanı için taşınma tarihi daha önce iki kez ertelenmiş ve son olarak taşınmanın 3 Mart'ta gerçekleşeceği açıklanmıştı.
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