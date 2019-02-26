Yeditepe Üniversitesi seçti: Sputnik, 2018'de Türkiye’nin en iyi internet haber sitesi

BOZTEPE: 'ANLATILMAYANLARI ANLATIYORUZ' İDDİAMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Boztepe, ödül töreni sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Henüz, Türkiye'de 5 yıldır yayın yapan genç bir kuruluşu temsil ediyorum. Bu sebeple, gençlerin oylarıyla belirlenen bu ödülü önemsiyorum. Yayın yaptığımız bu çok da uzun sayılamayacak süre içinde, bu ödülü almış olmak, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda, ‘Anlatılmayanları Anlatıyoruz' şeklindeki iddiamızı korumaya ve çok sesli yayıncılık anlayışımızı geliştirmeye çalışacağız. Bizi bu ödüle layık gören binlerce genç arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyorum".
ÖĞRENCİLERİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Bir Dilek Tut Türkiye Derneği'nin üniversite temsilcileri olan Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri, Hayalimi Paylaş Projesi kapsamında, hayati tehlikesi bulunan hastalıklarla mücadele eden 3-18 yaş arası çocukların "dileklerini" gerçekleştiren projeler üretiyor. 2009 yılından bu yana çocuklara umut dağıtan, onlarca çocuğun olmaz dediğini olduran ve daha fazlası için mücadele eden Dilek Gönüllüleri, her yıl geleneksel olarak düzenlediği anketlerle Yılın En İyilerini seçiyor. "Dilek Ödülleri" gecesinden elde edilen gelir de dernek projelerinde kaynak olarak kullanılıyor.
Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan da birlikte kaleme aldıkları araştırmacı gazetecilik kitabı Metastaz'la ödüle layık görüldü. En iyi tartışma programı ödülü ise HaberTürk'te "Türkiye'nin Nabzı" programını hazırlayan Didem Arslan Yılmaz'ın oldu.
Gecede Türkiye'nin tanınmış sanatçıları da ödüle layık görüldü. Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü oyuncu Demet Akbağ'ın aldığı gecede, en iyi kadın şarkıcı ödülünü Sıla aldı. Müslüm filmiyle dikkatleri üzerine çeken, Timuçin Esen en iyi sinema oyuncusu seçildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)