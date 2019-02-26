Yeditepe Üniversitesi seçti: Sputnik, 2018'de Türkiye’nin en iyi internet haber sitesi

Yeditepe Üniversitesi'nin İnan Kıraç Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde öğrencilerin seçtiği '2018'in en iyileri' açıklandı. 25 bin Yeditepe Üniversitesi öğrencisinin 35 kategoride seçtiği yılın en iyileri arasında Sputnik Türkiye de yer aldı. 'Yılın En İyi Haber Sitesi' ödülünü, Sputnik Türkiye adına Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe aldı.

BOZTEPE: 'ANLATILMAYANLARI ANLATIYORUZ' İDDİAMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Boztepe, ödül töreni sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Henüz, Türkiye'de 5 yıldır yayın yapan genç bir kuruluşu temsil ediyorum. Bu sebeple, gençlerin oylarıyla belirlenen bu ödülü önemsiyorum. Yayın yaptığımız bu çok da uzun sayılamayacak süre içinde, bu ödülü almış olmak, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda, ‘Anlatılmayanları Anlatıyoruz' şeklindeki iddiamızı korumaya ve çok sesli yayıncılık anlayışımızı geliştirmeye çalışacağız. Bizi bu ödüle layık gören binlerce genç arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyorum".

© Sputnik / Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin, 2018 yılının en iyilerini belirlediği Dilek Ödülleri sahiplerini buldu. Binlerce üniversiteli gencin katıldığı anketler sonucu Sputnik Türkiye, yılın internet haber sitesi seçildi.

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Bir Dilek Tut Türkiye Derneği'nin üniversite temsilcileri olan Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri, Hayalimi Paylaş Projesi kapsamında, hayati tehlikesi bulunan hastalıklarla mücadele eden 3-18 yaş arası çocukların "dileklerini" gerçekleştiren projeler üretiyor. 2009 yılından bu yana çocuklara umut dağıtan, onlarca çocuğun olmaz dediğini olduran ve daha fazlası için mücadele eden Dilek Gönüllüleri, her yıl geleneksel olarak düzenlediği anketlerle Yılın En İyilerini seçiyor. "Dilek Ödülleri" gecesinden elde edilen gelir de dernek projelerinde kaynak olarak kullanılıyor.

© Sputnik / Sunuculuğunu Burçin Şimşek ve Emre Karayel’in üstlendiği gecede, medya alanında, en iyi haber bülteni olarak ATV Ana Haber seçilirken, en iyi gazeteci ödülü Toygun Atilla’ya verildi.

Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan da birlikte kaleme aldıkları araştırmacı gazetecilik kitabı Metastaz'la ödüle layık görüldü. En iyi tartışma programı ödülü ise HaberTürk'te "Türkiye'nin Nabzı" programını hazırlayan Didem Arslan Yılmaz'ın oldu.

Gecede Türkiye'nin tanınmış sanatçıları da ödüle layık görüldü. Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü oyuncu Demet Akbağ'ın aldığı gecede, en iyi kadın şarkıcı ödülünü Sıla aldı. Müslüm filmiyle dikkatleri üzerine çeken, Timuçin Esen en iyi sinema oyuncusu seçildi.