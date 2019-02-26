Nihat Zeybekci: İzmir, Türkiye’nin en değerli varlığı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) şubat ayı olağan meclis toplantısı, eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, sanayicilere yaptığı konuşmada İzmir'in Türkiye'nin en değerli varlığı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:"İzmir, Türkiye'nin en değerli varlığı. Bunu bir İzmirli olarak söylüyorum. Sadece Ege Bölgesi'nin merkezi değil, tüm coğrafyanın merkezidir. Tarihçi Heredot, ‘Gökkubbe altında yaratılmış en güzel topraklar' demiştir. 27 Kasım adaylığımız açıklandığında itibaren bir çalışma seferberliği başlattık. Bu seferberlikte bütün sivil toplum kuruluşları olmak üzere, sanayi odaları, ticaret odamız, ihracatçı birliklerimiz, vatandaşlarımız, gençlerimizle, kadınlarımızla, esnafımızla kurmuş olduğumuz sistemlerle 84 bin vatandaşa ulaşarak alt alta tespitte bulunmaya başladık. İzmir'in sorunlarında vatandaşlarımızdan sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerden aldığımız sorunlar hemen hemen örtüşüyor. Biz bu problemleri tanımlarken gelecek projeksiyonu, tahmini yaptığımızda da şunu görüyoruz: 21. yy ilk çeyreğini bitirirken, 21 yy sonunda İzmir nerde olacak? Dünya 21'inci yy'ın ilk çeyreğini bitirirken biz dünyada ve Türkiye'de nasıl bir İzmir'i konuşuyor ve hedefliyoruz? Bunları tahmin etmeden, bilimsel çalışmaları yapmadan yani mevcut zemini, bugünü, dünyayı öngörmeden, geleceği tahmin etmeden ilerlememiz pek mümkün değil. Talep ne hedef ne? Bu hedefe gitmek için ihtiyaçlarımız neler, hangileri tamam ve eksik olarak önümüzde duruyor, bunun çalışmasını yaptık".

'İZMİR'E ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR'

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İzmir'de en önemli sorunların tespiti için 84 bin kişiyi kapsayan bir anket yaptıklarını anlatan Zeybekci, katı atık, kanalizasyon, yağmur suyu, ulaşım altyapısı, trafik ve işsizlik cevabı aldıklarını söyledi. Dünyada ticaretle ilgili doğruların değiştiğini hatırlatan Zeybekci, taşımayla ilgili yeni bir akımın ön plana çıktığını söyleyerek lojistik ile doğruları yeniden gözden geçirmek gerektiğini anlattı. Üretim, ticaret ve lojistikle ilgili dünyadaki en avantajlı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu anlatan Nihat Zeybekci, İzmir'e de önemli görevler düştüğünü söyledi:"İzmir'in ilk 5 sorunun 4 tanesi alt yapı eksikliğiyle ilgili. Katı atık, kanalizasyon, yağmur suyu, ulaşım yollarının uygunsuzluğu, şehrin merkezindeki trafik ve işsizlik konusu ön plana çıkıyor. Oysa işsizlik sorunu bence çok daha önemli. İzmir, yüzde 14.5 ile Türkiye ortalamasının üzerinde işsizlik rakamlarına sahip. Genç işsizlik oranı ise yüzde 26.5 ile Türkiye'nin çok üzerinde. İzmir'de her 4 gençten biri istihdam sorunu yaşıyor" şeklinde konuştu.

'MERKEZİ HÜKÜMET, İZMİR'İN HAKKINI YİYOR GİBİ BİR ALGI VAR'

Zeybekci konuşmasının ardından meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. EBSO Meclis Üyesi Barış Erel, İzmir'in Ankara'da bekleyen bazı projeleri olduğunu belirterek, "Çiğli tramvay projesi de Ulaştırma Bakanlığı tarafından bekleyen projelerinden biri. İzmir projelerinin Ankara'da bekleme süreleriyle ilgili özel bir durum var mı yoksa genel bir uygulama mı?" diye sordu. Erel'in sorusunu yanıtlayan Zeybekci, şunları söyledi:

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"İzmir'e bir gıcıklık var mı diye mi soruyorsunuz. Nedense burada merkezi hükümet İzmir'in hakkını yiyor gibi bir algı var. 2017 rakamlarına göre büyükşehirlere verilen bütçe kişi başı toplam payları Kocaeli 1 numara 1202 lira iken İzmir 2 numara ve bin 30 lira kişi başıdır. Belediye başkanıyken ben buna hep karşı çıkardım. Kocaeli'deki tüm rafinerilerdeki ve kimyasal fabrikalarda üretilenleri Kocaeliler kullanıyor mu ki orada üretilen katma değerden buraya pay geliyor. Bu projelerin birçoğu çevre yolunda, İZBAN'da yapıldığı gibi genel bütçe ile yapıyor. Kentsel dönüşümle ilgili Bakanlar Kurulu'nda ben bir gecikme görmedim. İllere göre farklılık asla söz konusu değildir. Bu millete bunun hesabını kimse veremez. Yerel yönetimde İzmir'de seçilen tek kişi belediye başkanıdır. Türkiye'de bürokratik yapı takip edilmeli. O şehrin milletvekilleri harekete geçirilmelidir. Aziz Bey (Kocaoğlu) sorunların çözümü için Ankara'ya geldiğini çok iyi biliyorum. Mevzu bahis olan İzmir'dir. İzmir'in sorunlarını konuşurken ideolojik duvarı bir kaldırabilsek İzmir kazanır. Çiğli tramvay hattı ile ilgili sorunu inşallah biz seçilirsek 1 Nisan'da çözeriz".