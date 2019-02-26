İzmir'de İl Seçim Kurulu, Çalkaya için kararını verdi

İzmir’de adaylığı ilçe seçim kurulu tarafından düşürülen Balçova Belediye Başkanı ve CHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya’nın beklediği karar, İl Seçim Kurulu’nca verildi. Çalkaya’nın durumunu görüşen kurul, memnu haklarının iadesi belgesini gerektirecek bir durumunun bulunmadığına karar verdi.