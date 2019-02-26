Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 1 milyon metrekare daha imara açıldı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) yeni plan değişiklikleri ile son 2 ay içinde bir milyon metrekare arazinin daha imara açıldığını bildirdi. Oda Başkanı Tezcan Karakuş Candan “AOÇ kanunsuzca talan ediliyor. Plan değişikliklerini yargıya taşıyoruz” dedi.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin 781 bin metrekaresinde daha plan değişiklikleri ve kiralama yapıldığını, inşaat alanlarıyla birlikte bunun bir milyon metrekareyi bulduğunu belirtti.

© Fotoğraf : DHA Atatürk Orman Çiftliği'nde yüksek yapılaşma yargıdan döndü

"AOÇ 90 yıl öncesinden hem bir üretim alanı, hem bir paylaşım hem de çağdaşlaşma alanıdır. Bugün gelinen noktada ise parça parça talan ediliyor'' diyen Candan şunları söyledi:

"Buranın bir bölümü piknik alanı olarak kullanılıyordu. Bu alanda 81 bin metrekarelik bölümü 345 milyona 10 yıllığına kiraya verecekler. Ankapark'a dahil olacak bir alanı da kiralama yöntemiyle elde etmeye çalışıyorlar. Muhtemelen Ankapark'ın ihalesini alan firma, burayı da alacak. AKP, 17 yıldır merkezi iktidarda, 25 yıllık yerel iktidarda en önemli değerlerimizi ranta tahvil ediyor. Kiralık alanlarda yapılaşma olamaz. AOÇ birinci derece doğal ve tarihi SİT alanı… Burada 15 Temmuz müzesi ve otopark da yapmak istiyorlar. Betonlaşma süreci ile karşı karşıyayız. 555 bin metrekare bir alan da özel üniversiteye veriliyor. Birinci derece tarihi ve doğal SİT alanını, sürdürebilir kontrollü kullanım alanı haline getirdiler, talan devam ediyor."