Yavaş: Sanki yasalara uymak suçmuş gibi gösteriliyor

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, tanıtım afişlerinde parti amblemi kullanmadığına dair eleştirilere "Parti amblemini kullanabilmemiz için seçime 30 gün kalması gerekiyor. Yasa gereği parti amblemini kullanmamamızdan anlam çıkarılmasını da anlayamıyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, tanıtım afişlerinde CHP amblemi kullanmadığına dair eleştirilere yanıt verdi.

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Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Mansur Yavaş, "Aslında yapılması gerekeni yapıyorum. Parti amblemini kullanabilmemiz için seçime 30 gün kalması gerekiyor. Amblemli tanıtım için süre 1 Mart'ta başlıyor. 1 Mart'tan itibaren biz de CHP'nin amblemini kullanacağız. Yasa gereği parti amblemini kullanmamamızdan anlam çıkarılmasını da anlayamıyorum. Sanki yasalara uymak suçmuş gibi gösteriliyor" dedi.

Yavaş, Ankara'nın her bölgesinde Mehmet Özhaseki'nin fotoğrafının bulunduğunun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"AKP'lilerin seçim harcama bütçelerine bizim yetişmemiz mümkün değil. Kısıtlı olanaklarla seçim çalışmasını sürdürüyoruz. 1 Mart'tan itibaren seçim kurulu kararıyla panolar adaylara eşit dağıtılacak. Ama ne olursa olsun, AKP'nin reklam gücüyle mücadele kolay olmaz."