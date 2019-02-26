Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı bölgelerinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, doğu bölgelerinde ise 2 ila 4 derece düşecek. Yapılan tahminlerde fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiği bildirilirken, yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan, Kars ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Rize ve Hopa çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

© AP Photo / Charlie Riedel Meteoroloji'den yeni kar, sağanak ve fırtına uyarısı

Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.