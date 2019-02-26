Selvi: Akşener Mersin kumpasını çözmüş durumda, seçim nedeniyle operasyon yapmıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, aday listelerinin geç teslimi Mersin'de sonucu aday çıkaramayan İYİ Parti'ye ilişkin kulis yazdı. Selvi, "Akşener, Mersin kumpasını çözmüş durumda. Ancak seçimler nedeniyle operasyon yapmıyor" dedi.
"İYİ Parti'nin yerel seçimlerde en çok iddialı olduğu Mersin'de adaylık başvurusunda bulunulamaması partiyi zor durumda bıraktı" diyen Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Mersin'de biz içeriden vurulduk" sözüne atıfta bulunarak "Akşener, Mersin kumpasını çözmüş durumda. Ancak seçimler nedeniyle operasyon yapmıyor. Sadece İl Başkanı Servet Avcı görevden alındı. Partide, bir ayağı Mersin'de diğer ayağı ise İYİ Parti Genel Merkezi'nde olan çifte kumpas üzerinde duruluyor" ifadesini kullandı.
"İl Başkanı Servet Avcı'nın Mersin'deki ilişki ağı mercek altına alınmış durumda. İYİ Parti'ye yakın olan Yeniçağ gazetesinden Orhan Uğuroğlu ise 21 Şubat tarihli yazısında Akşener'e "İhanet dediğiniz Mersin skandalının tek sorumlusu Koray Aydın'dır" diye seslenmişti. Akşener'le birlikte MHP'den istifa ederek İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Koray Aydın, Teşkilat Başkanlığı'nı yürütüyor.
'SEÇİMLERİN SÜRPRİZİ'
YSK'nın 14 Aralık tarihinde ilan ettiği seçim takviminde, geçici listelerin 19 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edileceği yer alıyordu. İYİ Parti, 69 gün önceden ilan edilen takvime rağmen en iddialı olduğu yerde adaylık başvurusunda bulunamadı. Bu tablo karşısında insanlar 'İyi ki bunların eline devlet teslim edilmemiş' diye düşünmez mi? Süleyman Demirel'in Ecevit için söylediği 'Dört kaz teslim etsen, akşama üçünü kaybedip gelir' sözü hatırlanmaz mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karizmasını çizen ilk olay, aday olduğu seçimlerde oy kullanamamasıydı.
İYİ Parti siyasi kaderinin en önemli seçimlerinden birine gidiyor. Hani Tayyip Bey 'beka seçimi' diyor ya, bu söz asıl İYİ Parti için geçerli. Eğer İYİ Parti yerel seçimlerde büyük bir hüsran yaşarsa, parti birçok gelişmeye gebe demektir. Böylesine bir kader seçiminde İYİ Parti'yi kuran isimlerden biri olan Ümit Özdağ, 'Ben 1 Nisan'a kadar yokum' demiş, Genel Başkan Yardımcılığı'nı askıya almış. Ordu'da İdris Naim Şahin'in İYİ Parti'den aday gösterilmesi durumunda Aytun Çıray, Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa edeceğini yakın çevresiyle paylaşmıştı.
Seçim gecesi sürprizinin İYİ Parti olacağı görünüyor. Partisi tarafından ayağına çelme takılan Meral Akşener'i seçimlerden sonra zorlu bir süreç bekliyor."
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