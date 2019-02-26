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11:11 26 Şubat 2019
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    Nihat Zeybekci

    Zeybekci, İnönü'nün sözleriyle seslendi: Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmalı

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (332)
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    Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Rahmetli İnönü'nün sözünü hiç unutmam; 'Bu ülkede namuslular, namussuzlar kadar cesur olmalı.' Taraf olurken cesur olacağız ki birileri barış, çiçek, böcek diyerek, kendini kamufle ederek başka bir yere gelmeye kalkışmasın" dedi.

    İzmir Kemalpaşa'da Binali Yıldırım Millet Bahçesi'ni ziyaret eden Zeybekci, ardından gittiği KOSBİ'de sanayicilere seslendi.

    Nihat Zeybekci
    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
    Nihat Zeybekci: İzmir, Türkiye’nin en değerli varlığı
    Zeybekci, "Allah sayınızı artırsın, size ihtiyacı var ülkenin. Siz varsanız ülke sanayisi, ekonomisi var. Siz yoksanız yok. Ekonomi, istihdam, sanayi dendiğinde tek akla gelen reel sektör, özel sektör" diye konuştu.

    İzmir'in bir serbest bölgeler şehri olması gerektiğini belirten Zeybekci, "İzmir belirli alanlarda uzmanlaşmalı. İzmir enerji, tarım, bilişim teknolojileri mevzu olduğunda sınırsız desteklerle desteklenmeli dedik. Ve yine bu kardeşiniz tarafından Gaziemir'deki ESBAŞ çok desteklendi. Yaklaşık 700-800 dönümlük alanda yapılaşması olan ESBAŞ'da 21 bin 300 kişi çalışıyor. Toplam cirosu 5 milyar dolara yaklaştı, 2.2 milyar dolar ihracatı var. ESBAŞ karma bir serbest bölge. Ben isterim ki İzmir'de ihtisas serbest bölgeleri olsun. Gıda ve tarım serbest bölgesi, enerji teknolojileri serbest bölgesi gibi. Şu anda belediye başkanlığı adaylığımda hazırlamış olduğumuz önemli başlıklardan bir tanesi de bu" dedi.

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    İzmirsiz bir Türkiye ekonomisinin düşünülemeyeceğini belirten Zeybekci, şöyle konuştu:

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf: Twitter
    Zeybekci: İzmir e-ticarete hazırlanmalı
    "Devasa projelerin İzmir'e ulaşması halinde İzmir buna hazır değil. 21. yüzyıla hazır değil. Çektiğim resim benim bu. Bu Nihat meselesi, Arif meselesi, Aziz meselesi değil. Bu sizin meseleniz. Oyunuzu sadece İzmir'e, kendinize, ülkenin ve şehrinizin geleceğine verin. Hep aynı şey yaparak farklı sonuç alınamayacağını artık anlayalım. Tabiatın kuralına aykırı, matematik, fizik böyle bir şey kabul etmiyor. Her seferinde yumurtayı aşağı atınca şılak diye kırılıyor. Atıyoruz ‘kırılmasın' diyoruz. İzmir'de yeni şeyler söylemek lazım artık. Bunu söyleyecek olan sizsiniz, bir başka kimse değil. CHP'li kardeşim geliyor ‘kurtar bu şehri' diyor. Ben kurtarmayacağım siz kurtaracaksınız, biz hizmet edeceğiz."

    Zeybekci, "Siz ne taraftasınız? Bayrağımızın tarafındayız. Milletimizin, vatanımızın tarafındayız. Rahmetli İnönü'nün dediği sözü hiç unutmam; ‘Bu ülkede namuslular, namussuzlar kadar cesur olmalı.' Biz cesur olmak zorundayız. Taraf olurken cesur olacağız. Ki böyle birileri de barış, çiçek, böcek, kardeşlik diyerek kendini kamufle ederek başka bir yere doğru gelmeye kalkışmasınlar" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (332)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, AK Parti, İsmet İnönü, Nihat Zeybekci, İzmir
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