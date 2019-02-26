Zeybekci, İnönü'nün sözleriyle seslendi: Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmalı

İzmir Kemalpaşa'da Binali Yıldırım Millet Bahçesi'ni ziyaret eden Zeybekci, ardından gittiği KOSBİ'de sanayicilere seslendi.
İzmir'in bir serbest bölgeler şehri olması gerektiğini belirten Zeybekci, "İzmir belirli alanlarda uzmanlaşmalı. İzmir enerji, tarım, bilişim teknolojileri mevzu olduğunda sınırsız desteklerle desteklenmeli dedik. Ve yine bu kardeşiniz tarafından Gaziemir'deki ESBAŞ çok desteklendi. Yaklaşık 700-800 dönümlük alanda yapılaşması olan ESBAŞ'da 21 bin 300 kişi çalışıyor. Toplam cirosu 5 milyar dolara yaklaştı, 2.2 milyar dolar ihracatı var. ESBAŞ karma bir serbest bölge. Ben isterim ki İzmir'de ihtisas serbest bölgeleri olsun. Gıda ve tarım serbest bölgesi, enerji teknolojileri serbest bölgesi gibi. Şu anda belediye başkanlığı adaylığımda hazırlamış olduğumuz önemli başlıklardan bir tanesi de bu" dedi.
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İzmirsiz bir Türkiye ekonomisinin düşünülemeyeceğini belirten Zeybekci, şöyle konuştu:
Zeybekci, "Siz ne taraftasınız? Bayrağımızın tarafındayız. Milletimizin, vatanımızın tarafındayız. Rahmetli İnönü'nün dediği sözü hiç unutmam; ‘Bu ülkede namuslular, namussuzlar kadar cesur olmalı.' Biz cesur olmak zorundayız. Taraf olurken cesur olacağız. Ki böyle birileri de barış, çiçek, böcek, kardeşlik diyerek kendini kamufle ederek başka bir yere doğru gelmeye kalkışmasınlar" ifadelerini kullandı.
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