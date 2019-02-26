Yeni Şafak yazarı Öztürk: Bir partinin, CHP'nin başını çektiği ittifakın yenilgisi halinde dağılacağı konuşuluyor

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, yerel seçimlerle ilgili olarak kulislerde konuşulanları paylaştı. Öztürk, "Bir partinin de CHP’nin başını çektiği ittifakın yenilgisi halinde dağılacağı da konuşulanlar arasında" dedi.

Kulislerin hayli hareketli olduğunu belirten Öztürk, "Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın büyükşehirlerde alacağı her yenilgi yeni kurulacak partiler için motivasyon kaynağı" ifadesini kullandı.

Öztürk, devamında şu ifadeyi kullandı:

"Bir de Meclis'te şu anda grubu bulunan partilerden birinin seçimin sonucuna göre 'milletvekili kaybedeceği' de konuşuluyor. Bir partinin de CHP'nin başını çektiği ittifakın yenilgisi halinde dağılacağı da konuşulanlar arasında."