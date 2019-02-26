Yeni Şafak yazarı Öztürk: Bir partinin, CHP'nin başını çektiği ittifakın yenilgisi halinde dağılacağı konuşuluyor

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, "Herkes 1 Nisan'ı bekliyor: Ak Parti içinden çıkması muhtemel 2 parti de CHP'li küskünler de, İP'tekiler de" başlığıyla yayımlanan yazısında 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime ilişin olarak Ankara kulislerinde konuşulanları okurlarına aktardı.
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Kulislerin hayli hareketli olduğunu belirten Öztürk, "Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın büyükşehirlerde alacağı her yenilgi yeni kurulacak partiler için motivasyon kaynağı" ifadesini kullandı.
Öztürk, devamında şu ifadeyi kullandı:
"Bir de Meclis'te şu anda grubu bulunan partilerden birinin seçimin sonucuna göre 'milletvekili kaybedeceği' de konuşuluyor. Bir partinin de CHP'nin başını çektiği ittifakın yenilgisi halinde dağılacağı da konuşulanlar arasında."
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