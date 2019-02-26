Şişli'de işçiler eylemde, çöpler sokak ortasında: 'Kriz kötü yönetimden ileri geliyor'

Gazeteci İsmail Saymaz, Şişli Belediyesi işçilerinin devam eden eylemi hakkında bazı bilgiler verdi. Saymaz, konuya ilişkin olarak DSP'nin Şişli adayı Mustafa Sarıgül'e yakın bir kaynağın kendisine söylediklerini aktardı.

İstanbul'da Şişli Belediyesi'nde işçilerin maaşlarını alamamaları nedeniyle başlattıkları eylem devam ediyor. Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle mahallelerde bir süredir çöpler toplanmıyor. Ana caddelerde çöp yığınları bulunuyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında bazı bilgiler verdi.

Şişli'de işçiler eylemde, çöpler sokak ortasında: 'Sarıgül'e yakın bir belediye meclis üyesi 'Hizmet alanı küçüldüğü halde işçi sayısı 1378'den 2078'e çıkarıldı. Ortalama maaş 5400 TL'ye çıktı. Bu yüzden ödemeler aksadı' dedi'https://t.co/PZLsaviWgo pic.twitter.com/2vcWz0DdLR — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 26, 2019

​"Şişli'de, belediye işçilerinin şubat ayı maaşı geciktiği için eylem yapılıyor. Yönetim, 22 Şubat'ta maaşların ödeneceği sözünü verdiği halde ödemediği için 1500 işçi iş bırakmış. Şişli gibi bir belediye, nasıl olur da maaş ödeyemez hale gelir, akıl almıyor. Bir işçi maaşı 4500 TL" diyen Saymaz, devamında şu ifadeyi kullandı:

"Mustafa Sarıgül'e yakın bir belediye meclis üyesi beni aradı ve şu bilgileri verdi: 'Şişli Belediyesi'ndeki kriz kötü yönetimden ileri geliyor. Hizmet alanı küçüldüğü halde 1378 olan işçi sayısı 2078'e çıkarıldı. Ortalama maaş, 5400'e yükseltildi. Bu nedenle ödemeler aksadı.'"

Mustafa Sarıgül'e yakın bir belediye meclis üyesi beni aradı ve şu bilgileri verdi: "Şişli Belediyesi'ndeki kriz kötü yönetimden ileri geliyor. Hizmet alanı küçüldüğü halde 1378 olan işçi sayısı 2078'e çıkarıldı. Ortalama maaş, 5400'e yükseltildi. Bu nedenle ödemeler aksadı." — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 26, 2019

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