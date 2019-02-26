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12:45 26 Şubat 2019
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    Mansur Yavaş

    Yavaş: Ağzımızı açtırmasınlar, Oslo'yu, Habur'u kimse unutmadı

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (334)
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    CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Benim geldiğim gelenek belli, benim kökümün ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Neyinden korkuyorsunuz? PKK'lı bir defa belediyenin kenarından geçemez benim olduğum yerde. Bunlar ağzımızı açtırmasınlar. Oslo'yu, Habur'u kimse unutmadı daha" ifadesini kullandı.

    Ankara'da Nene Hatun mahallesinde seçim koordinasyon merkezi açan ardından Yakacık Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe katılan Mansur Yavaş, iftiranın çok büyük bir günah olduğunu söyleyerek PKK iddialarına yanıt verdi.

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    © AA / Metin Aktas
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    Yavaş, "PKK'lı bir defa belediyenin kenarından geçemez benim olduğum yerde. En güzel örnek Fethi başkanım. AK Parti'den sonra geldi başkanım seçildi, kaç kişiyi işten atmış? Yok, peki kaç tane PKK'lıyı işe almış? Bunlar ağzımızı açtırmasınlar. Oslo'yu, Habur'u kimse unutmadı daha. Kalkıp bir belediye başkanı için böyle iftira atmasınlar. İftira çok büyük bir günahtır. Ben şahsen kul hakkımı da bunlara helal etmiyorum" diye konuştu.

    10 yıl belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Yavaş, "Hakkımda bir tek iddia bile yok, bırakın soruşturmayı. Bu temiz alına inşallah ölünceye kadar leke sürdürmeyeceğim. Sizlerden alınan paranın kuruşuna halel getirmeden ne gerekiyorsa Fethi başkanımla beraber hizmetin en güzelini vereceğiz" dedi.

    'ELBETTE CUMHURBAŞKANINA ÇIKACAĞIM'

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf: Twitter
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    Yavaş, muhtarlık seçimleri ile belediye başkanı seçmenin arasında bir fark olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

    "Gittiğim yerlerde soruyorum muhtarlara 'Rakibiniz var mı, rakibinizi kötülüyor musunuz, seçime giren hain diyor musunuz?' diye. 'Demiyoruz' diyorlar. 'Peki onlar size diyor mu?', 'Onlar da demiyor.' Ha muhtarlık seçimi ha büyükşehir belediyesi seçimi, bu kadar basit. Kim yönetecek sizi, kim sizin ödediğiniz paraları daha ekonomik, daha uygun yere harcayacak? Hepsi bu. Onun haricinde ne yer yıkılıyor ne hükümet yıkılıyor. Benim tarzım da şu; Cumhurbaşkanı Başbakan iken Beypazarı'na bir açılışa geldi. Gittim, belediye başkanı sıfatımla önümü ilikledim, çiçeği verdim. Biz devlet adabını bilen insanlarız. Kiminle niye kavga edelim? Belediyenin işi olacak, sizlerin işi olacak, elbette Cumhurbaşkanı'na çıkacağım. Muhtarından Cumhurbaşkanı'na kadar elbette herkesle işbirliği yapacağız. Ankara'yı böyle yöneteceğiz."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (334)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, PKK, CHP, Mansur Yavaş, Ankara
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