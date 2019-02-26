Yavaş: Ağzımızı açtırmasınlar, Oslo'yu, Habur'u kimse unutmadı

Ankara'da Nene Hatun mahallesinde seçim koordinasyon merkezi açan ardından Yakacık Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe katılan Mansur Yavaş, iftiranın çok büyük bir günah olduğunu söyleyerek PKK iddialarına yanıt verdi.
10 yıl belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Yavaş, "Hakkımda bir tek iddia bile yok, bırakın soruşturmayı. Bu temiz alına inşallah ölünceye kadar leke sürdürmeyeceğim. Sizlerden alınan paranın kuruşuna halel getirmeden ne gerekiyorsa Fethi başkanımla beraber hizmetin en güzelini vereceğiz" dedi.
'ELBETTE CUMHURBAŞKANINA ÇIKACAĞIM'
"Gittiğim yerlerde soruyorum muhtarlara 'Rakibiniz var mı, rakibinizi kötülüyor musunuz, seçime giren hain diyor musunuz?' diye. 'Demiyoruz' diyorlar. 'Peki onlar size diyor mu?', 'Onlar da demiyor.' Ha muhtarlık seçimi ha büyükşehir belediyesi seçimi, bu kadar basit. Kim yönetecek sizi, kim sizin ödediğiniz paraları daha ekonomik, daha uygun yere harcayacak? Hepsi bu. Onun haricinde ne yer yıkılıyor ne hükümet yıkılıyor. Benim tarzım da şu; Cumhurbaşkanı Başbakan iken Beypazarı'na bir açılışa geldi. Gittim, belediye başkanı sıfatımla önümü ilikledim, çiçeği verdim. Biz devlet adabını bilen insanlarız. Kiminle niye kavga edelim? Belediyenin işi olacak, sizlerin işi olacak, elbette Cumhurbaşkanı'na çıkacağım. Muhtarından Cumhurbaşkanı'na kadar elbette herkesle işbirliği yapacağız. Ankara'yı böyle yöneteceğiz."
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